انتهت مغامرة الرجال.. هاني حتحوت يعلق على خسارة مصر أمام السنغال

علق الإعلامي هاني حتحوت علي مباراة منتخب مصر أمام منتخب السنغال في بطولة كأس أمم إفريقيا.

هاني حتحوت

وكتب هاني حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتهت مغامرة "الرجال"، مصر تودع أمم إفريقيا من نصف النهائي أمام السنغال بهدف ماني، وهذا ما قصده صلاح بتصريحه.

لم يقصر أي من اللاعبين في أداء دوره، لكن الفوارق البدنية والمهارية والجماعية خلقت تفوقًا منطقيًا للسنغال على منتخب مصر.

بتشكيلة وطريقة مكررة من المباراة الماضية دخل الفراعنة اللقاء، لكن بابي ثياو تعلم بشكل واضح جيدًا من درس كوت ديفوار، فعرف كيف يصدر الضغط المتواصل علينا مستغلا إمكانيات لاعبيه وإرهاق لاعبينا، ومغلقا لثغرات استفدنا منها في لقاء الأفيال، فلم نصوب إلا تصويبة واحدة على المرمى وجاءت في الدقيقة ٩٥ من مرموش من خارج المنطقة.

ربما كنا بحاجة لأن نكون أسرع في المرتدات القليلة التي لاحت لنا، لأنها الوسيلة الوحيدة المناسبة لإمكانياتنا، بينما اللعب المنظم من الاستحواذ باء بفشل تام بسبب كل الفوارق، لكن ما ميزنا أمام كوت ديفوار لم يحضر أمام السنغال.

حينما دافعنا طوال ٨٠ دقيقة، نجح السنغاليون في خلق ممرات من خلف دفاعاتنا عبر الأطراف وخلقوا الفرص حتى سجلوا من تصويبة ماني، وحينما قررنا أن نهاجم بتقليل مدافعينا وزيادة الكثافة في الهجوم عبر زيزو ومصطفى محمد وصلاح محسن، فشلنا نحن في خلق أي تهديد.. وهذا هو الفارق.

الفارق البدني والمهاري الذي يحدثه اللعب في أوروبا عن اللعب المحلي، كما قال محمد صلاح بعد مواجهة بنين، وكما قال حسام حسن قبل البطولة بشهر وأغضبنا بسبب توقيت التصريح وتأثيره على مصطفى محمد. لكني، رغم الخسارة فخور برجولة اللاعبين وروحهم التي غابت في النسخة الماضية.

حظ أوفر لرجال المنتخب وللعميد حسام حسن ومعاونيه، وقلبي مع كل مصري لأن الحزن بعد الخسارة جد شديد.

الفوز، رغم عدم اهتمامنا، في مباراة السبت لتحديد المركز الثالث، مهم. فمن المهم الإبقاء على حالة الترابط بين الفريق وجمهوره، وإرسال رسائل أننا قادمون للنسخة المقبلة في ٢٠٢٧ للفوز بها، وبأننا بدأنا الاستعداد من الآن للمونديال.. ولأن خسارتين متتاليتين أمام فريقين كبيرين (السنغال، ثم نيجيريا أو المغرب) ستكون محبطة للغاية..

أما عقدة السنغال، فستنتهي يومًا ما، ربما مع تنفيذ "خطة ٢٠٣٨" التي سأصفها بالـ"مزعومة" حتى أرى جدية في تنفيذها، وتشمل الاهتمام بقطاعات الناشئين وتسهيل احتراف اللاعبين.

أخيرًا، سأظل أتمنى أن يتوج صلاح بهذه البطولة قبل اعتزاله، حتى إن قل دوره في النسخة المقبلة بسبب عامل السن.".

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

وتأتي هذه المباراة لتمنح كلا المنتخبين فرصة إنهاء مشوارهما القاري بنتيجة إيجابية، وحصد الميدالية البرونزية، في ظل رغبة كل طرف في مصالحة جماهيره وتأكيد حضوره القوي على الساحة الأفريقية.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.

دوافع المنتخب المصري قبل اللقاء

يدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وإنهاء البطولة في المركز الثالث، بعد الخسارة في نصف النهائي.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال هذه المواجهة لتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، ومنح بعض اللاعبين فرصة أكبر للمشاركة، مع الحفاظ على الانضباط التكتيكي والروح القتالية المعروفة عن الفراعنة في المباريات الكبرى.

نيجيريا تبحث عن نهاية إيجابية

في المقابل، يسعى منتخب نيجيريا إلى تحقيق الفوز هو الآخر، من أجل حصد المركز الثالث وتأكيد قوته القارية، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه خلال مشوار البطولة.

ويعتمد المنتخب النيجيري على مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب السرعة والمهارات الفردية، ما ينذر بمواجهة قوية ومفتوحة بين الطرفين.

مواجهة ذات طابع خاص

تحمل مباراة مصر ونيجيريا طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الطويل من المواجهات القوية بين المنتخبين في البطولات الأفريقية. ومن المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة، ورغبة واضحة من كلا الفريقين في تحقيق الفوز، لتكون مسك الختام لمشوارهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.