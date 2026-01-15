تراجع أسعار الذهب في آسيا بعد 3 جلسات قياسية مع انحسار الطلب

انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، بعد ثلاث جلسات متتالية سجلت خلالها مستويات قياسية، وذلك عقب تبني الرئيس دونالد ترامب نبرة أكثر هدوءًا بشأن الاضطرابات في إيران، إلى جانب تصريحات لرئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما قلص الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4,588.55 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.3% إلى 3,459.10 دولار للأوقية.



وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 4,642.72 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



وشهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات أكثر حدة، إذ هبطت أسعار الفضة بنحو 6% إلى 87.74 دولار للأوقية، فيما انخفضت أسعار البلاتين بنسبة 4% إلى 2,309.52 دولار للأوقية.



وكان المعدن النفيس قد قفز إلى مستويات قياسية متتالية، مدفوعًا بمخاوف من أن يؤدي تصاعد الاضطرابات في إيران إلى تدخل عسكري أمريكي محتمل، بما يهدد استقرار الشرق الأوسط، إضافة إلى القلق من الضغوط السياسية على البنك المركزي الأمريكي .



غير أن هذه المخاوف تراجعت بعدما أشار ترامب إلى موقف أكثر ليونة تجاه إيران، إذ قال ترامب إنه تلقى تطمينات بأن السلطات الإيرانية ستتوقف عن قتل المتظاهرين، وإنه لا يعتقد بوجود خطة حالية لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.



وخففت هذه التصريحات من احتمالات رد عسكري أمريكي فوري على الاحتجاجات ضد حكومة علي خامنئي، ما أدى إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم صعود الذهب.



كما تعرض الذهب لمزيد من الضغوط بعدما سعى ترامب إلى تهدئة المخاوف المتعلقة ببنك الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة إلى عدم وجود خطط لإقالة رئيس المجلس جيروم باول، وهو ما خفف القلق بشأن استقلالية السياسة النقدية الامريكية.