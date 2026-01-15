اتجوزها بدبلة ابن الحسب والنسب.. رسالة غامضة من شقيق شيرين عبد الوهاب

شارك محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول أزمتها الأخيرة.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب: "كانت زي الوردة وزي الفل، في السفرية السودة دي اشترى الدبلة، اتجوزها بدبلة ابن الحسب والنسب، كان يوم أسود دخلته علينا بالخراب والله أبويا مات بعد جوازهم بشهر حسبي الله ونعم الوكيل".

وهاجم محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب ، نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي ونقيب الموسيقىين مصطفى كامل.



وكتب محمد عبد الوهاب منشورا عبر صفحته الشخصية فيسبوك:" الأستاذ نقيب الموسيقيين والأستاذ نقيب الممثلين، هو ليه حضراتكم مبتظهروش في الصورة غير لما يكون فيه حاجة".

وتابع:"يعني ليه مش بتسألوا عليها في الأيام العادية طالما أمرها يهمكم أوي كده، خلاص وكفاية متاجرة ارحموها بقى".

وأضاف:"السادة الصحفيين والمعدين والإعلاميين، محدش يكلمني أنا مش هعمل أي حوار أو أي مداخلة ولا أي شيء، أنتم بردو ناس كلكم عايزين ربتش وترند فقط، ليه محدش فيكم بيكتب لها والدنيا هادية كلام حلو بدون ما يكون فيه أزمة أو مشكلة كفاية بقى الله يخليكم، والله حالتها تصعب على الكافر ومحتاجة هدوء عشان تعرف تتعافى أخباركم وكلامكم والله بيأثر عليها".

وأضاف : "أنا اتكلمت باحترام وأدب.. وأنا والله بطولي بس بعون الله قد أي حد وبينا القانون، مفيش أي حد ليه الحق يطلع يتكلم أو يكتب عن شيرين حاجة، أيا كانت صفته، نقيب.. إعلامي ..صحفي .. شاعر .. ملحن أو موزع، الكلام للكل اللهم بلغت اللهم فاشهد".

وكان قد أثار محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل بمنشور جديد نشرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.