قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيمن عبدالله: قفزة الاحتياطي الأجنبي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسارًا أكثر تفاؤلًا

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

أكد هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قفزة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وارتفاعه إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 تمثل تطورًا محوريًا في مسار الاقتصاد المصري، وتعكس تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وهيكلية بدأت تؤتي ثمارها بوضوح.

وأوضح أن زيادة الاحتياطي الأجنبي جاءت نتيجة تضافر عدة عوامل إيجابية، في مقدمتها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 37.5 مليار دولار، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات السياحة، والتصدير، وقناة السويس، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس تنوع مصادر النقد الأجنبي وعدم الاعتماد على مصدر واحد.


وأشار عبد الله إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت في امتصاص الصدمات الخارجية، ودعمت تدفقات النقد الأجنبي، وأسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، بالتوازي مع سياسات نقدية للبنك المركزي ركزت على تسهيل فتح الحسابات الدولارية وتقديم أوعية ادخارية بعوائد جاذبة، وهو ما انعكس مباشرة على تعزيز الاحتياطي ورفع كفاءة إدارته.


وأكد عضو غرفة الصناعات المعدنية أن قفزة الاحتياطي تمثل عامل دعم رئيسي لرفع التصنيف الائتماني لمصر، لما تعكسه من قدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية وتأمين الاحتياجات التمويلية، كما تسهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
 

وشدد على أن تعزيز الاحتياطي الأجنبي يعتمد على بناء اقتصاد إنتاجي وتنافسي، مع التوسع في النشاط الصناعي وزيادة الصادرات، وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، بما يضمن توليد موارد دولارية مستدامة وطويلة الأجل.


وأضاف أن التوجيهات الرئاسية ركزت بوضوح على زيادة مستويات الاحتياطي الأجنبي، وإتاحة الموارد الدولارية بصورة كافية لضمان مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وخفض المديونية الخارجية، والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو بثبات في المرحلة المقبلة.

الاقتصاد للبنك المركزي الموارد الدولارية السلع الاستراتيجية الاحتياطي الأجنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

الرئيس السيسي وترامب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

البريد المصري

الأحد المقبل.. «البريد المصري» يتيح التسجيل الإلكتروني لمستحقي «السكن البديل»

ترشيحاتنا

هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا

متدفعش كثبر .. إليك أفضل هواتف ذكية في الأسواق في 2026

سيارات جديدة 2026

منها H6 واكسييد LX .. سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

ميزة الترجمة

هتقلب الموازيين .. ميزة ذكية جديدة تختبرها جوجل إليك تفاصيلها

بالصور

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد