مرشحون لرئاسة الوفد يكشفون عن رؤيتهم لكيفية عودة الحزب إلى صدارة المشهد السياسي مرة آخرى.. ويؤكدون: سيعود لسابق عهده كحزب ليبرالي ورائد

السيد البدوي: سأعيد الوفد إلى صدارة المشهد السياسي حال فوزي برئاسة الحزب

هاني سري الدين لـ"صدى البلد": لابد من إعادة البناء الداخلي لحزب الوفد

عيد هيكل لـ"صدى البلد": برنامجي الانتخابي يستهدف إعادة الإصلاح داخل حزب الوفد



كشف عدد من المرشحين لرئاسة حزب الوفد عن رؤيتهم بشأن كيفية عودة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي مرة آخرى.

في البداية قال الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، إنه في 2010 وعدت الوفديين إنني سأعيد حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي خلال 3 أشهر ، وبعد 3 أشهر كان هناك انسحاب لحزب الوفد من الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس الراحل مبارك ، وبعد ذلك أصدرت كتيب خاطبت فيه الوفديين بأنني وعدتكم بأمور ثم حدث أشياء معينة ، وتم توزيعه على الوفديين ثم عاد الوفد إلى صدارة المشهد السياسي.

وأضاف السيد البدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": وبإرادة الوفديين ودعمهم لو أراد الله أن أترأس حزب الوفد سنعيد حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي ، وهناك الأن حزب أغلبية ولكن الوفد سيكون له مكانه ومكانته لدى الشارع المصري والمواطن المصري والشعب المصري على الأرض.

وتابع رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: ولكن على المستوى المصري سيأخذ وقت لكي يعود حزب للأغلبية ، وسيعود معبرا عن هموم المواطن المصري ومتحدث بإسم المواطن المصري وراعي لمشاكله بشكل يصل إلى السلطة التنفيذية ، ويساهم في رفع المعاناة وهذا دور المعارضة الرشيدة والتي تعتبر الكشاف الذي يضيء لمتخذي القرار ، والحكومة تحتاج إلى معارضة وطنية تواجه الشائعات وتقول لرئيس الحكومة أو الوزير المختص هذه الأمور بها ملاحظات معينة.

وكشف الدكتور هاني سري الدين ، نائب رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد أيضا عن رؤيته لكيفية استعادة حزب الوفد ريادته للمشهد السياسي مرة أخرى.

وقال سري الدين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": لابد من إعادة البناء الداخلي لحزب الوفد ، ثم قوة الخطاب السياسي للحزب وموافقه البناء للوطن ، وهناك قضايا كثيرة يجب أن يكون لنا دور فيها ، ونأمل مع كثير من التيارات الحزبية الأخرى و التيارات الوطنية أن نقود حركة الإصلاح السياسي والاقتصادي على مستوى أكبر على مستوى الدولة ككل ويكون لنا دور فاعل ، واعتقد أن هناك طموحا كبيرا داخل حزب الوفد وخارج حزب الوفد في قدرة حزب الوفد على إعادة البناء ثم قيادة هذه التيارات الوطنية المحترمة.

وكشف عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد عن ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

وأكد هيكل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يسعى لإعادة حزب الوفد إلى سابق عهده كحزب ليبرالي ورائد في المعارضة البناءة في مصر، ولإعادة إصلاح داخل ما حدث خلال ال ٤ سنوات في عهد الدكتور عبد السند يمامة وتغيير لائحة حزب الوفد.

وأشار عضو مجلس النواب الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد إلى أنه لايجوز لأي عضو من أعضاء حزب الوفد سواء العضو العادي أو العضو في الأقسام أن يجمع بين منصبين ، بهدف إتساع رقعة المشاركة ، والأمر الآخر أن كل من مضى عليه ٥ سنوات عضو في حزب الوفد ولم يصدر ضده أي قرار فصل أو يسدد إشتراك يكون له صوت في الجمعية العمومية ، ولا تكون قاصرة على أعضاء الأقسام واللجان والهيئة العليا واللجان العامة.

وتابع : لا يجوز الجمع بين عضو الهيئة العليا ورئاسة أي لجنة عامة حتى لا تكون هناك تكتلات ، مؤكدا على ضرورة تقليص اختصاصات رئيس الحزب حتى لا يكون إمبراطور وديكتاتور ، ولكي تكون هناك مشاركة و دورأكبر للهيئة العليا والمكتب التنفيذي.