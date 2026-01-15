الجامعة العربية تشارك في الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء التعدين العرب بالرياض

شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير محمد صالح العجيري، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، في كل من أعمال النسخة الخامسة لمؤتمر التعدين الدولي، والاجتماع التشاوري العاشر للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية، المعنقدين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026.

وشهدت أعمال مؤتمر التعدين الدولي والاجتماع التشاوري العاشر، مشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالثروة المعدنية بالدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والدولية الرائدة في مجال الثروة المعدنية.

وأكد السفير العجيري، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في هذا القطاع الهام بكافة أنماطه، مشيداً بدور المنظمة العربية للتنمية الصناعية في إنجاز وتفعيل توصيات الاجتماع التاسع للاجتماع التشاوري والتي تعتبر خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي بالمنطقة العربية، والمعجم الموحد لمصطلحات التعدين، ودور الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي في قطاع الثروة المعدنية.

ووجه العجيزي الشكر للمملكة العربية السعودية قبادة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وإلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية لحرصها على تنفيذ برامجها بما يواكب أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وتبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي ودمج تطبيقات هذه التقنية في المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها، بالإضافة إلى دور الدول العربية في ترويج المنصة العربية لمعادن المستقبل عبر نشرها على مواقعها الالكترونية الرسمية بالوزارات المعنية لديها، للتعريف بخدماتها ومخرجاتها لكل المهتمين بقطاع الصناعة والتعدين.