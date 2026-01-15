حماس: مستعدون لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية الانتقالية وتسهيل مهمتها

أكدت حماس أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لثبيت وقف إطلاق النار وتجنب العودة إلى الحرب وفقاً لما نقله القاهرة الإخبارية.

إنهاء الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار

أشارت الحركة إلى أن اللجنة تشكل خطوة أساسية لإنهاء الأزمة الإنسانية الكارثية وتهيئة إعادة الإعمار الشامل في القطاع.

نقطة انطلاق لمسار سياسي وإنهاء الانقسام

رأت حماس أن اللجنة تمثل نقطة انطلاق مهمة لمسار سياسي فلسطيني وخطوة نحو إنهاء الانقسام.

أكدت الحركة استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية الانتقالية وتسهيل مهمتها لضمان إدارة مؤقتة فعّالة للقطاع.