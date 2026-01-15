محافظ الإسماعيلية: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الخميس، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بلجان مدرسة الشاطئ الإعدادية بنات، ومدرسة طه حسين الإعدادية بنين "إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية" بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رئيس حي اول مدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية و قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث يؤدي اليوم الخميس ٣٠٥١٧ طالب وطالبة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الفنية، بعدد ١٦٧ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

وخلال تفقده لجان الامتحانات، تواصل "أكرم" مع الطلاب للاطمئنان على مستوى الامتحان وتوفير كافة سُبل الراحة لهم داخل اللجان، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، ومشيدًا بحالة الهدوء والانضباط داخل اللجان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل سير الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع استمرار المتابعة الدورية لحين انتهاء الامتحانات، من خلال غرفة العمليات المركزية.

مؤكدًا على التنسيق التام مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

ومن جانبه، أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية قد أنهت جميع الاستعدادات وتجهيز اللجان قبل انطلاق الامتحانات ، مؤكدًا أنه يجرى متابعة الموقف بشكل دوري من خلال المرور الميداني، وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية.