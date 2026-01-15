قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أنشطة صندوق الإدمان تتصدر امتحانات طلاب الماجستير بجامعة العاصمة "حلوان سابقا"

صندوق الإدمان
صندوق الإدمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تضمنت امتحانات طلاب الماجستير بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة العاصمة " حلوان سابقا " ،أبرز أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،حيث تضمن السؤال الأول هل يهتم الصندوق بتوعية الأطفال من مخاطر التدخين والإدمان ؟ كما تطرقت الأسئلة الى أنشطة بيوت التطوع التابعة للصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية، فضلًا عن عدد المراكز العلاجية التابعة للصندوق والتي توفر كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانًا ووفقا للمعايير الدولية من خلال الاتصال برقم الخط الساخن “16023”

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة الإدمان ينفذ مبادرة "رحلة عزيمة" لحماية الأطفال بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من التدخين والمخدرات في إطار البرنامج الدولي CHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أعلنت تنفيذه ،وتستهدف "رحلة عزيمة " توعية أطفال المناطق الريفية في الفئة العمرية من "8 إلى 12 عاما" بمخاطر المخدرات داخل 1280 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال عام 2026 بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة "حياة كريمة " وأن منهجية التنفيذ تعتمد على “ورش حكي ومناقشات تفاعلية وتعلم نشط ”.

تضمنت أسئلة امتحانات طلاب الماجستير للمستويين الثاني والثالث للعامين 2025 و2026 أيضًا تناول أنشطة الصندوق،لا سيما في ظل حرصه على توفير برامج تدريبية ومعسكرات متخصصة لإعداد كوادر وقيادات تطوعية من طلاب وخريجي الجامعات، وحملة درجتي الماجستير والدكتوراه، للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق لرفع وعي الفئات المختلفة بأضرار التعاطي ومخاطر الإدمان، وذلك في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة  رئيس الجمهورية، ويجري تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

و تضمنت الأسئلة أهمية برامج الحماية من المخدرات التي ينفذها الصندوق في توعية أسر المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" واختيار منطقة الأسمرات نموذجًا لهذه المناطق، حيث ينفذ الصندوق أنشطة تستهدف رفع الوعي بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة، وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" حيث تعتمد هذه التدخلات على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر في هذه المناطق، بجانب تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية وورش حكى للأطفال لرفع وعيهم بخطورة التدخين، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.

كما تضمنت الأسئلة مطالبةَ الطالب بشرح جوانب الاستفادة من التدريب العملي في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبيوت التطوع التابعة للصندوق بالجامعات المصرية، حيث يحرص الصندوق على توفير تدريب نوعي يهدف إلى تمكين الطلاب المتطوعين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضيتي التعاطي والإدمان بين أقرانهم، بما يسهم في الوقاية الفعّالة للشباب من الوقوع في براثن التعاطي والإدمان.

وزارة التضامن التضامن الاجتماعى صندوق الادمان حلوان العاصمة

