تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة المقاولون العرب بكأس عاصمة مصر
تشكيل المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
بعد العقوبات الأمريكية .. ضربة أوروبية جديدة تنتظر إيران
اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في إيران
مصدر أمنى ينفى الادعاء بالتعدى على نزيل داخل مركز الإصلاح والتأهيل
بسباعية نظيفة .. بتروجت يسحق شباب بيراميدز في كأس عاصمة مصر
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
كأس عاصمة مصر..الأهلي يسقط أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف
بعد إعلان "ويتكوف" واتفاق الفصائل.. تحرك فلسطيني حاسم في مصر لإدارة قطاع غزة
ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟
سائح فرنسي يكتشف كنزاً ثميناً تحت أقدامه بالصدفة.. ماذا وجد؟
النقل تعلن تحديث أسعار تذاكر القطارات| القائمة الجديدة للصعيد والإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بشبين القناطر

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

شهدت قرى نوى التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، حادث اصطدام قطار بشخص مجهول، ولقي مصرعه فى الحال، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي، وتحررت محضر بالحادث وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف هوية المتوفي وصولا لأسرته، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وطلبت شهود الواقعة لسؤالهم.

بلاغا بالواقعة 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطار من مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية نوى باصطدام قطار ووفاته على الفور.


انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة شبين القناطر، وبالمعاينة والفحص وسؤال شهود الواقعة أفادوا أن القطار اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص، ولقى مصرعه على الفور، وتم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى شبين القناطر المركزي، وتم التحفظ عليه فى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

ألم المعدة المفاجئ
ازالة تعدي
طريقة عمل الكباب التركي
محافظ الشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

