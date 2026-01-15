تحضيرات للعرض الخاص لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» في إحدى سينمات أكتوبر

تشهد إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر حاليًا التحضيرات النهائية لإقامة العرض الخاص لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، وذلك بحضور أبطال وصُنّاع العمل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.



ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، في مقدمتهم مي كساب، أحمد فتحي، إبرام سمير، شيري عبد الحميد، نيللي محمود، أوتاكا، ميمي جمال ومحسن منصور، اسماعيل فرغلي ، إلى جانب عدد كبير من النجوم الذين يشاركون كضيوف شرف.



ومن المقرر أن يشهد العرض الخاص حضورًا لافتًا لأبطال الفيلم للاحتفال بانطلاقه رسميًا، والتقاط الصور التذكارية مع الجمهور ووسائل الإعلام، وسط أجواء فنية مميزة.



يُذكر أن فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي» ينتمي إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية، ويعتمد على مواقف طريفة في إطار تشويقي، ومن المتوقع أن يحقق تفاعلًا جماهيريًا ملحوظًا عند طرحه في دور العرض.