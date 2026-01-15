محافظ الأقصر: استثمارات جديدة في الزراعة والصناعة والتعليم.. وزيارة وزير الاستثمار عززت ثقة المستثمرين

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات بعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الزراعة واستصلاح الصحراء، والصناعة، والتعليم، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المحلي.

تطوير المنظومة التعليمية

وأكد محافظ الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا»، المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن من بين ثمار هذه الجهود إنشاء جامعة جديدة بمحافظة الأقصر، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف أن زيارة وزير الاستثمار للمحافظة كان لها أثر بالغ الأهمية، حيث تم توجيه دعوة مباشرة للمستثمرين كلٌّ في مجاله، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن عددًا من المشكلات التي كانت قائمة مع هيئة الاستثمار تم طرحها خلال الزيارة، وجرى التعامل معها وحلها بشكل فوري.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأوضح المحافظ أن هذه الزيارة منحت مصداقية كبيرة للمناخ الاستثماري داخل المحافظة، وأكدت على أرض الواقع أن قانون الاستثمار يتم تطبيقه بجدية، وأن الدولة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.

تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل

وأشار إلى وجود جدية واجتهاد واضحين من جانب المستثمرين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى منهم تستهدف إقامة مشروعات فندقية، بما يدعم القطاع السياحي ويعزز الطاقة الاستيعابية للأقصر، إلى جانب تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

زيارة الغرف الاستثمارية

كما كشف محافظ الأقصر عن زيارة الغرف الاستثمارية للمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الأقصر في مختلف القطاعات.

خطط التنمية المستدامة

وأكد في ختام تصريحاته أن المحافظة ماضية بقوة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على الشفافية وتكامل الأدوار بين الحكومة والمستثمرين، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في صعيد مصر.