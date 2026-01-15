قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
توك شو

محافظ الأقصر: استثمارات جديدة في الزراعة والصناعة والتعليم.. وزيارة وزير الاستثمار عززت ثقة المستثمرين

المهندس عبدالمطلب عمارة
المهندس عبدالمطلب عمارة
محمد البدوي

قال المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، إن المحافظة تشهد توسعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات بعدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الزراعة واستصلاح الصحراء، والصناعة، والتعليم، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد المحلي.

تطوير المنظومة التعليمية

وأكد محافظ الأقصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ناسنا»، المذاع عبر قناة المحور، وتقدمه الإعلامية ماجدة المهدي، أن من بين ثمار هذه الجهود إنشاء جامعة جديدة بمحافظة الأقصر، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف أن زيارة وزير الاستثمار للمحافظة كان لها أثر بالغ الأهمية، حيث تم توجيه دعوة مباشرة للمستثمرين كلٌّ في مجاله، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن عددًا من المشكلات التي كانت قائمة مع هيئة الاستثمار تم طرحها خلال الزيارة، وجرى التعامل معها وحلها بشكل فوري.

 تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأوضح المحافظ أن هذه الزيارة منحت مصداقية كبيرة للمناخ الاستثماري داخل المحافظة، وأكدت على أرض الواقع أن قانون الاستثمار يتم تطبيقه بجدية، وأن الدولة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.

تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل

وأشار إلى وجود جدية واجتهاد واضحين من جانب المستثمرين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى منهم تستهدف إقامة مشروعات فندقية، بما يدعم القطاع السياحي ويعزز الطاقة الاستيعابية للأقصر، إلى جانب تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

زيارة الغرف الاستثمارية 

كما كشف محافظ الأقصر عن زيارة الغرف الاستثمارية للمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها الأقصر في مختلف القطاعات.

خطط التنمية المستدامة

وأكد في ختام تصريحاته أن المحافظة ماضية بقوة نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على الشفافية وتكامل الأدوار بين الحكومة والمستثمرين، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في صعيد مصر.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

