احترس .. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان | وتحذير خاص بعد سن الخمسين

بعد سن الخمسين تزيد قابلية جسم الإنسان للتدهور والإصابة بالأمراض المختلفة لذا من المهم معرفة العادات الخاطئة المرتبطة بهذا المرض؟ ومحاولة تجنبها؟

أطعمة تعرضك للسرطان



قالت دكتورة بريتي سوبهيدار، من مركز هاكنساك الطبي الجامعي، إن الخبز الأبيض والأرز الأبيض والكحك والمشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان خاصة بعد سن الخمسين.

ووفقالـ healthmail تتسبب الأطعمة السابقة في ارتفاع حاد في نسبة سكر الدم، وتحفز إنتاج الأنسولين وعامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 (IGF-1)، الذي يساعد في تنظيم انقسام الخلايا، ويؤدي ارتفاعه المزمن لزيادة احتمال نمو الخلايا السرطانية بشكل عشوائي.

تسبب الكربوهيدرات المكررة زيادة الالتهاب المزمن والجذور الحرة، التي تلحق الضرر بالخلايا والحمض النووي، وتزيد التغيرات الأيضية والهرمونية بعد سن الخمسين، من حساسية الجسم لهذه الأضرار مما يجعل دور التغذية في الوقاية من السرطان هام جدا.

أطعمة تحمى من السرطان

وأوصت الطبيبة باتباع نظام غذائي يعتمد على الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه الطازجة والبقوليات والدهون الصحية والبروتين الخالي من الدهون لأن هذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، والحد من الالتهابات، وتزويد الجسم بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

وأكدت الطبيبة أن هذا لا يعني استبعاد بعض الأطعمة بشكل كامل ولكن تقليل نسبتها في النظام الغذائي اليومي كجزء من استراتيجية طويلة الأمد للحد من خطر الإصابة بمرض السرطان.