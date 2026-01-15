حماس: قصف منزل لعائلة الحولي بدير البلح جريمة بشعة وخرق لاتفاق وقف إطلاق النار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلًا عن حركة حماس، أن قصف منزل تابع لعائلة الحولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يُعد جريمة بشعة وخرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

الانتقال إلى المرحلة الثانية

وأكدت الحركة أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا واضحًا لبنود الاتفاق، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتنفيذ جميع الالتزامات الواردة فيه دون تأخير أو تعطيل.

تداعيات استمرار الانتهاكات

ودعت حماس الوسطاء إلى التحرك بشكل فاعل وعاجل، من أجل إلزام الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم السماح له بتقويضه أو تعطيله، محذرة من تداعيات استمرار الانتهاكات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.