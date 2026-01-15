قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

اللعنة الأفريقية.. هل ينضم صلاح إلى أساطير لم يحققوا أمم أفريقيا؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

ام يزال عدم تتويج النجم المصري محمد صلاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لغزا يثير الجدل بين جماهير كرة القدم، خاصة بعد خروج منتخب مصر من نسخة 2025 في الدور نصف النهائي إثر الهزيمة أمام السنغال 0-1.

هذا الخروج المتكرر أعاد النقاش حول إمكانية أن ينضم صلاح لقائمة من نجوم القارة السمراء الذين لم يحققوا اللقب رغم مسيرةٍ مميزة على الصعيدين القاري والدولي. 

نتيجة مباراة مصر والسنغال

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 78، أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد، ليهدي كتيبة "أسود التيرانجا" بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبهذه النتيجة ضربت السنغال موعدا مع المغرب في النهائي، فيما ينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

هل انتهى مشوار صلاح في افريقيا؟

صلاح، الذي يُعد أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي، سبق له الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا مرتين في 2017 و2021، لكنه خسر في كلا النهائيين أمام الكاميرون والسنغال على التوالي، مما جعله حتى الآن عاجزاً عن رفع الكأس التي غابت عن اللاعب رغم تألقه الواضح. 

ومع بلوغه 33 عاماً، يتساءل البعض هل ستسنح له فرصة إضافية للفوز باللقب قبل أن يتقدم به العمر، إذ سيصل إلى 35 عاماً مع نسخة 2027 المقبلة إذا شارك فيها، خاصة في ظل الحديث عن النظام الجديد للبطولة وإقامتها كل 4 سنوات بدلا من سنتين.

القصة ليست محصورة في صلاح وحده، فالتاريخ الأفريقي يزخر بأسماء أسطورية لم يكتب لها الفوز ببطولة القارة رغم ما قدمته من مستويات لافتة. 

أساطير لم يتوجوا بأمم أفريقيا 

من بين هؤلاء الأساطير جورج ويا نجم ليبيريا والحائز على الكرة الذهبية 1995، الذي لم يتوج ولو مرة مع منتخب بلاده رغم مكانته الكبيرة في تاريخ كرة القدم. 

كذلك ديدييه دروجبا، الذي خسر نهائيين مع كوت ديفوار، وأسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب غانا، والذي شارك في عدة نسخ دون أن يظفر باللقب. 

هذا بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل مايكل إيسيان، والحاج ضيوف، وبيير إيميريك أوباميانج، وإيمانويل أديبايور، ويوسف المساكني أيضاً لم يُتوّجوا باللقب القاري رغم إنجازاتهم الفردية الكبيرة ومسيرتهم الحافلة مع الأندية. 

ويبقى سؤال ما إذا كان صلاح سينضم إلى هذه القائمة، خاصة أن الفرصة الحالية قد تكون الأخيرة أمامه في البطولات الكبرى مع منتخب مصر. 

المحللون يرون أن بطولة أمم أفريقيا تمثل اختباراً مختلفاً عن البطولات الأوروبية، لما تتسم به من تحديات وندية عالية بين المنتخبات، وهو ما يجعل تحقيق الفوز فيها أمراً صعباً حتى لأفضل اللاعبين في التاريخ. 

بينما يرى البعض أن ما قدمه صلاح حتى الآن على المستوى الدولي مع مصر من أهداف وتأثير كبير في المباريات يجعله لا يقل شأناً عن أي أسطورة أخرى، حتى إن لم يحقق اللقب. 

محمد صلاح مباراة مصر والسنغال أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا أهداف محمد صلاح في افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

ازمة شيرين الصحية

حملة للتشويه… شقيق شيرين يكشف أسرارًا عن حالتها

سرقة طبيب الشرقية

ليس له حق… عمدة إكوه يكشف مفاجأة في قصة الاستيلاء على أموال طبيب الشرقية

حالة شيرين الصحية

كانو عيزنها متشتغلش.. شقيق شيرين يكشف حقيقة حالتها الصحية

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد