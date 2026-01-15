اللعنة الأفريقية.. هل ينضم صلاح إلى أساطير لم يحققوا أمم أفريقيا؟

ام يزال عدم تتويج النجم المصري محمد صلاح ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لغزا يثير الجدل بين جماهير كرة القدم، خاصة بعد خروج منتخب مصر من نسخة 2025 في الدور نصف النهائي إثر الهزيمة أمام السنغال 0-1.

هذا الخروج المتكرر أعاد النقاش حول إمكانية أن ينضم صلاح لقائمة من نجوم القارة السمراء الذين لم يحققوا اللقب رغم مسيرةٍ مميزة على الصعيدين القاري والدولي.

نتيجة مباراة مصر والسنغال

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال التي أقيمت على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 78، أحرز ساديو ماني هدف المباراة الوحيد، ليهدي كتيبة "أسود التيرانجا" بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

وبهذه النتيجة ضربت السنغال موعدا مع المغرب في النهائي، فيما ينافس المنتخب المصري على الميدالية البرونزية في كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث سيواجه نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

هل انتهى مشوار صلاح في افريقيا؟

صلاح، الذي يُعد أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي، سبق له الوصول إلى نهائي أمم أفريقيا مرتين في 2017 و2021، لكنه خسر في كلا النهائيين أمام الكاميرون والسنغال على التوالي، مما جعله حتى الآن عاجزاً عن رفع الكأس التي غابت عن اللاعب رغم تألقه الواضح.

ومع بلوغه 33 عاماً، يتساءل البعض هل ستسنح له فرصة إضافية للفوز باللقب قبل أن يتقدم به العمر، إذ سيصل إلى 35 عاماً مع نسخة 2027 المقبلة إذا شارك فيها، خاصة في ظل الحديث عن النظام الجديد للبطولة وإقامتها كل 4 سنوات بدلا من سنتين.

القصة ليست محصورة في صلاح وحده، فالتاريخ الأفريقي يزخر بأسماء أسطورية لم يكتب لها الفوز ببطولة القارة رغم ما قدمته من مستويات لافتة.

أساطير لم يتوجوا بأمم أفريقيا

من بين هؤلاء الأساطير جورج ويا نجم ليبيريا والحائز على الكرة الذهبية 1995، الذي لم يتوج ولو مرة مع منتخب بلاده رغم مكانته الكبيرة في تاريخ كرة القدم.

كذلك ديدييه دروجبا، الذي خسر نهائيين مع كوت ديفوار، وأسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب غانا، والذي شارك في عدة نسخ دون أن يظفر باللقب.

هذا بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل مايكل إيسيان، والحاج ضيوف، وبيير إيميريك أوباميانج، وإيمانويل أديبايور، ويوسف المساكني أيضاً لم يُتوّجوا باللقب القاري رغم إنجازاتهم الفردية الكبيرة ومسيرتهم الحافلة مع الأندية.

ويبقى سؤال ما إذا كان صلاح سينضم إلى هذه القائمة، خاصة أن الفرصة الحالية قد تكون الأخيرة أمامه في البطولات الكبرى مع منتخب مصر.

المحللون يرون أن بطولة أمم أفريقيا تمثل اختباراً مختلفاً عن البطولات الأوروبية، لما تتسم به من تحديات وندية عالية بين المنتخبات، وهو ما يجعل تحقيق الفوز فيها أمراً صعباً حتى لأفضل اللاعبين في التاريخ.

بينما يرى البعض أن ما قدمه صلاح حتى الآن على المستوى الدولي مع مصر من أهداف وتأثير كبير في المباريات يجعله لا يقل شأناً عن أي أسطورة أخرى، حتى إن لم يحقق اللقب.