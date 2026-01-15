قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع
الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية لأهالي البحيرة خلال عام 2025
شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج: كل عام والمسجد الأقصى ثابت راسخ وقوي شامخ
رئيسة فنزويلا تتحدى واشنطن: سأسير إليها شامخة بالعلم ثلاثي الألوان ولن أزحف
بيزيرا يشكر مشجع الزمالك الوحيد في المدرجات: المكسب بدعمك
تمنع سيلان الأنف .. مشروبات شتوية ساخنة للتدفئة وتحافظ على حرارة جسمك
محافظ قنا : إعفاء سيارات ذوى الهمم تمامًا من رسوم دخول كورنيش النيل
سعر سبيكة الذهب BTC اليوم في الصاغة بعد ارتفاع أسعار الذهب بمصر
تحت غطاء المناسك الدينية.. كيف انتقل مئات المسلحين من العراق إلى عمق الأراضي الإيرانية؟
فيفا يعلن قائمة الأندية الأفريقية الممنوعة من القيد بسبب قضايا اللاعبين والمدربين
البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات الاكتتاب في أذون الخزانة بـ 5.6 مليار دولار
اقتراب موعد تطبيق الزيادة على وحدات الإيجار القديم غير السكنية .. التفاصيل الكاملة
ديني

في أول أيامها .. وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الابتدائية والإعدادية

إيمان طلعت

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، عددًا من لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الدقهلية الأزهرية، ورافقه الدكتور محمد كامل، مدير عام مكتب رئيس القطاع، بحضور الدكتور محمد رشوان، رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية، حيث تمت متابعة أعمال الامتحانات والاطمئنان على انتظام اللجان، وتوافر الأجواء المناسبة للطلاب.

وشملت الجولة التفقدية لجنة بنين المنصورة النموذجي والعادي، ولجنة فتيات أجا، حيث اطمأن وكيل قطاع المعاهد الأزهرية على حسن سير الامتحانات، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، وعدم وجود معوقات تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.

وأكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم خلال المتابعة ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، مشددًا على أهمية الانضباط والدقة في العمل؛ تحقيقًا لمصلحة الطلاب وضمانًا لتكافؤ الفرص.

وانطلقت اليوم الخميس، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالفصل الدراسي الأول؛ حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي الفقه واللغة العربية (النحو والصرف).

وتُختتم امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء المقبل بمادة المستوى الرفيع للمعاهد الخاصة والنموذجية، بينما تُختتم امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس بمواد اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ازمة شيرين الصحية

حملة للتشويه… شقيق شيرين يكشف أسرارًا عن حالتها

سرقة طبيب الشرقية

ليس له حق… عمدة إكوه يكشف مفاجأة في قصة الاستيلاء على أموال طبيب الشرقية

حالة شيرين الصحية

كانو عيزنها متشتغلش.. شقيق شيرين يكشف حقيقة حالتها الصحية

بالصور

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

