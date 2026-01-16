قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
ميلان يعود للانتصارات بثلاثية ثمينة أمام كومو في الكالتشيو

رباب الهواري

حقق فريق ميلان فوزًا غاليًا على حساب مضيفه كومو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس على ملعب سينيجاليا، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي. 

وجاء هذا الانتصار ليمنح الروسونيري دفعة معنوية قوية في صراع المنافسة على الصدارة، خاصة بعد تعثره في الجولتين السابقتين.


 بداية قوية من كومو

دخل أصحاب الأرض اللقاء بحماس كبير، ونجح فريق كومو في مباغتة ميلان بهدف مبكر في الدقيقة العاشرة، بعدما سجل مارك أوليفييه كيمب هدف التقدم من ضربة رأسية قوية، مستغلًا ارتباك دفاع الروسونيري في الدقائق الأولى من المباراة.


 نكونكو يعيد ميلان للمباراة

حاول ميلان العودة سريعًا، وفرض سيطرته على مجريات اللعب مع مرور الوقت، حتى تمكن الفرنسي كريستوفر نكونكو من إدراك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما نجح في تحويل ركلة جزاء إلى هدف محقق، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.


 تألق رابيو يحسم المواجهة

في الشوط الثاني، ظهر ميلان بصورة أكثر قوة وتنظيمًا، وتمكن الفرنسي أدريان رابيو من ترجيح كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يعود ويؤكد تفوق الروسونيري بهدف ثالث في الدقيقة 88، ليحسم اللقاء بشكل نهائي لصالح الضيوف.

عودة مطلوبة بعد تعثرين

جاء هذا الفوز ليُنهي سلسلة تعادلات ميلان في الدوري، بعد تعادله في آخر مباراتين أمام جنوى وفيورنتينا بنتيجة 1-1، ليؤكد الفريق قدرته على العودة سريعًا للمسار الصحيح.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

بهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ملاحقًا إنتر ميلان المتصدر برصيد 46 نقطة، فيما تجمد رصيد كومو عند 34 نقطة في المركز السادس.

