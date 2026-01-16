شوبير: انفعال اللاعبين في الملعب وارد جدا وطبيعي

علق الإعلامي أحمد شوبير علي انفعال رامي ربيعه علي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في مباراة السنغال .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" انفعال اللاعبين في الملعب وارد جدا وطبيعي ولا يسمى عدم احترام، تغيير رامي ربيعة فني فقط لزيادة عدد المهاجمين ولا علاقة له بشئ آخر".



توجّهت بعثة منتخب مصر إلى مدينة كازابلانكا على متن القطار فائق السرعة، استعدادًا لخوض مواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن منافسات البطولة، في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كاس الأمم الافريقية بمدينة الدار البيضاء عقب الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف .