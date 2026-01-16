الكومي: الهزيمة من السنغال جرس إنذار.. ولا تعني نهاية الطريق

أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الأفريقية شكّل ألمًا كبيرًا لدى الجماهير، إلا أن هذه النتيجة لا تعني نهاية الطريق.



وأوضح الكومي خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن هذه النتيجة يجب التعامل معها باعتبارها جرس إنذار يستوجب مراجعة لمسار تطوير الكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.



وأضاف الكومي، أن المنتخب ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام أحد أكبر منتخبات القارة السمراء، وهو ما يجعل الخروج مؤلمًا، لكنه لا يرقى إلى مستوى الفشل.



وأشار إلى أنه كان سيتقبل الهزيمة حال ظهور الفراعنة بصورة تليق باسم مصر وتاريخها، كما حدث في مباريات قوية سابقة أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا، مؤكدًا أن صدمة الجماهير جاءت نتيجة عدم تقديم الأداء المنتظر في اللقاء الأخير.



واختتم الكومي تصريحاته بالتأكيد، أن ما حدث لا يُعد فشلًا على الإطلاق، بل نتيجة طبيعية لمسار يحتاج إلى تعديل وتصحيح، وليس إلى هدم، داعيًا إلى وضع رؤية واضحة تضمن عودة المنتخب لمنصات التتويج خلال الفترة المقبلة.

