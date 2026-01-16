قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مواجهة الإلحاد لا تكون بالصدام وهو مذكور بالقرآن والسنة.. تفاصيل

الملحد
الملحد
البهى عمرو

حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا بسبب فيلم الملحد، للكاتب إبراهيم عيسى، هناك مع يؤيد الفيلم، وهناك من يهاجم الفيلم، وأن السبب في هذه الحالة منع عرض الفيلم لمدة عام، وبعد ذلك يحصل على حكم قضائي ويعرض ببعض دور العرض.

في البداية قال الشيخ محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يوجد مشكلة في طرح أو مناقشة الإلحاد في فيلم، موضحًا أن البعض يخاف على الإسلام من الإلحاد، لكن الإسلام لا يخاف على نفسه من الإلحاد، وأن الإسلام منذ نزوله من عند الله ناقش الإلحاد، وأن ذلك موجود في القرآن الكريم، والسنة النبوية بالدليل.

الإلحاد مذكور بالقرآن الكريم



ولفت إلى أن الله قال في كتابه الكريم " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون" فالإلحاد مذكور هنا بشكل واضح وصريح، وجاء في القرآن الكريم " إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا".

مواجهة الإلحاد لا يكون بالصدام

 

وأشار إلى أن سيدنا محمد عندما جاء له بعض الصحابة، يقولون أن هناك بعض الأسئلة التي تأتي في أنفسهم، ولا يستطيعون الحديث عنها أو السؤال فيها، فكان رد النبي الكريم «هذا صريح الإيمان» أن مواجهة الإلحاد لا يكون بالصدام بل بالحجة والعقل والحوار والتفكير، والبحث عن الحقيقة.

  وأوضح أحد علماء الأزهر، أن كل شخص يحق له أن يثير القضايا الدينية في عقله من أجل الوصول لـ الحقيقة، فلا يوجد شئ مخالف من تفكير البعض في الأمور الدينية، وهذا وصفه النبي الكريم بـ الإيمان العالي.


وأضاف الشيخ محمد حمودة، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الكثير يتحدث عن فيلم الملحد بعد توقفه لمدة عام، مؤكدًا أن كل ما ذكر في الفيلم يعتبر أمر مكرر، ولا جديد فيه، أن ما عرض في الفيلم موجود في كتب التفسير، وأنه يرى أن فيلم الملحد للكاتب إبراهيم عيسى يحصل على درجة جيد جدا، وأنه ليس معترض على هذا الفيلم ولا يخاف منه.  

الملحد طرح قضايا مهمة



وأشار إلى أن فيلم الملحد طرح قضايا مهمة وأخرجها للجمهور، وأن الملحد في الفيلم اسمه حافظ، وهذا دليل على أنه لا يفهم، وفي نهاية الفيلم نعرف من سيصلي على والده.

وأوضح أحد علماء الأزهر، أن المؤلف لم يرضى الإلحاد، ولا المخرج، وأن العبرة في النهاية، ولذلك إذا تم مشاهدة الفيلم للنهاية سيتضح من أين الصحيح.

كما كشف عماد يسرى الناقد الفني، تفاصيل جديدة بشأن فيلم الملحد، موضحا أنه منذ 12 عامًا ماضيا تم تقديم فيلم باسم «الملحد»، وكان بطولة الفنان صبري عبد المنعم، ولم يحقق مكاسب في هذا التوقيت، وأنه تم إزالته من دور العرض السينمائي.

وأضاف الناقد الفني، أنه بعد 12 عامًا من الفيلم الأول قيام الكاتب إبراهيم عيسى بعمل فيلم جديد بنفس الاسم بالاتفاق مع المنتج أحمد السبكي.

ولفت إلى أن هناك بعض دور العرض تقوم بإزالة الفيلم منها، وأن هذا ليس بسبب عدم إقبال الجمهور على الفيلم، لكن نزول الفيلم في وقت الامتحانات، فاختيار توقيت الفيلم كان غير صحيح.

وأشار إلى أن السبب في عدم عرض الفيلم من قبل كان بسبب الرقابة من المصنفات الفنية، على الرغم من موافقة الأزهر الشريف على الفيلم، لكن منذ عام تم منع هذا الفيلم دون أسباب من المصنفات.

الملحد فيلم الملحد إبراهيم عيسى الأزهر الأزهر الشريف الإلحاد القرآن الكريم

