غادة نافع: ماجدة الصباحي كانت منتجة جريئة واختياراتها خدمت قضايا المجتمع والمرأة

أكدت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة القديرة الراحلة ماجدة الصباحي، أن والدتها الراحلة ماجدة الصباحي تميزت بذكاء فني كبير وحرص دائم على اختيار أدوار تخدم قضايا المجتمع والمرأة، وهو ما ساهم في خلود أعمالها الفنية عبر الأجيال المختلفة.

وأوضحت، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد أن ماجدة الصباحي لم تكتفِ بالتمثيل فقط، بل كانت منتجة رائدة خاضت تجارب فنية جريئة، وقدمت أفلامًا وطنية وتاريخية بارزة، من بينها فيلم «جميلة بوحيرد»، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية في تاريخ الفن العربي.

وأكدت على أن محبة الجمهور والتقدير المستمر لسيرة والدتها يمثلان الإرث الحقيقي الذي تركته، موجهة الشكر لكل من يحرص على تذكر الفنانة الراحلة بالدعاء أو بالكلمة الطيبة في ذكرى رحيلها.

وشددت على أن والدتها لم تكن مجرد نجمة سينمائية، بل كانت نموذجًا للثقافة والوطنية، زأعمالها حملت رسائل مجتمعية ووطنية.