قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز أن أنهى مُصليا عن الكلام أثناء الخطبة؟.. الأزهر يجيب
متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي
300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. فيديو
أيمن عاشور: الشراكات الدولية هي المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي في مصر
رونالدو يتفوق على ميسي مجددا.. قائمة أعلى الرياضيين أجرا في العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غادة نافع: ماجدة الصباحي كانت منتجة جريئة واختياراتها خدمت قضايا المجتمع والمرأة

الفنانة ماجدة
الفنانة ماجدة
إسراء صبري

أكدت الفنانة غادة نافع ابنة الفنانة القديرة الراحلة ماجدة الصباحي، أن والدتها الراحلة ماجدة الصباحي تميزت بذكاء فني كبير وحرص دائم على اختيار أدوار تخدم قضايا المجتمع والمرأة، وهو ما ساهم في خلود أعمالها الفنية عبر الأجيال المختلفة.

وأوضحت، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد أن ماجدة الصباحي لم تكتفِ بالتمثيل فقط، بل كانت منتجة رائدة خاضت تجارب فنية جريئة، وقدمت أفلامًا وطنية وتاريخية بارزة، من بينها فيلم «جميلة بوحيرد»، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية في تاريخ الفن العربي.

وأكدت على أن محبة الجمهور والتقدير المستمر لسيرة والدتها يمثلان الإرث الحقيقي الذي تركته، موجهة الشكر لكل من يحرص على تذكر الفنانة الراحلة بالدعاء أو بالكلمة الطيبة في ذكرى رحيلها.

وشددت على أن والدتها لم تكن مجرد نجمة سينمائية، بل كانت نموذجًا للثقافة والوطنية، زأعمالها حملت رسائل مجتمعية ووطنية.

ماجدة الصباحي الفن العربي الفنانة ماجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

الجنة والنار

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

الضريبة العقارية

يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

ترشيحاتنا

كواليس مسلسل حق ضايع

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

ازالة تعدي

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

محافظ الشرقية

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد