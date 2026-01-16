قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

ليلى علوي تحيي ذكرى ميلاد الراحل سمير غانم: وحشتنا إنسانيتك

ليلي علوي
ليلي علوي
ميرنا محمود

أحيت الفنانة ليلى علوي، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم،   برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتبت ليلى علوي: «عيدك في الجنة، لسه الأثر ما بيروحش، وحشتنا إنسانيتك قبل فنك، ربنا يجعل عيدك نور وراحة وسلام».

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم، حيث يعد واحداً من أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.

تخرج الفنان سمير غانم في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة.

وقدّم ثلاثى أضواء المسرح عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة فى فترة الستينيات ، ثم توقف عمل الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970.

وكوّن جورج سيدهم وسمير غانم ثنائيًا فنيًا ناجحًا قدّما سويًا العديد من الاعمال كان أشهرها وأنجحها مسرحية المتزوجون وأهلا يادكتور.

