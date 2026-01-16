في ذكرى ميلاد كريمة مختار.. استقبلتها رئيسة وزاء الهند بسبب الحفيد ودور وحيد ندمت علي تقديمه

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة القديرة كريمة مختار، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي قدمن دور الام، في الدراما والسينما المصرية.

ولدت كريمة مختار في 16 يناير عام 1934 من أصول صعيدية، وإلتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في البرنامج الإذاعي الشهير “بابا شارو”.





اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري واختارت اسم كريمة مختار اسمًا فنيًا لها، وعارض أهلها عملها بالسينما في البداية.

من أبرز أعمالها "نحن لا نزرع الشوك"، و"الحفيد"، و"رجل فقد عقله"، و"يارب ولد"، و"سعد اليتيم".







قدّمت كريمة مختار عددًا من الشخصيات المميزة في السنوات الأخيرة قبل وفاتها من أبرزها للسينما "الفرح"، و"ساعة ونص"، قبل أن تبكي الشعب المصري في آخر حلقات مسلسل “حمادة عزو” أمام يحيى الفخراني.

انديرا غاندي:

ويعد فيلم الحفيد واحد من أهم ادوار كريمة مختار، وكشفت في احدي حوارتها، انه حين عرض الفيلم في احد المهرجانات في دولة الهند، لاقي نجاح كبير، واستقبلتها انديرا غاندي رئيسة الوزراء آنذاك في قصر الرئاسة بقاعة كبار الزوار برفقة فريق العمل.

ندم:

كشفت الفنانة الراحلة كريمة مختار عن دور واحد فقط ندمت علي تقديمه طيلة مشوارها الفني، فعلي الرغم من انها لم تذكر اسم العمل، الا انها صرحت انها قدمت فيه شخصية زعيمة عصابة.

الحياة الشخصية:

تزوجت من المخرج والممثل نور الدمرداش، وأنجبا أربعة أبناء هم: الإعلامي معتز الدمرداش وشريف وأحمد وهبة.. وكانت مثالًا للأم داخل وخارج الشاشة، وهو ما أكده نجلها الإعلامي معتز الدمرداش في أكثر من مناسبة، حين تحدث عن حنانها وطيبتها وحرصها الدائم على جمع أسرتها، مؤكدًا أنها لم تكن أمًا له فقط، بل أمًا لكل من عرفها وأحبها، وأنها تركت له ولأشقائه سيرة طيبة واسمًا ناصعًا أمام المجتمع.