الإسراء والمعراج.. 5 وزراء ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

فى إطار الاحتفال بذكرى “الاسراء والمعراج”، أدى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صلاة الجمعة بمسجد "العزيز الحكيم" بحى المقطم بالقاهرة، كما أدى صلاة الجمعة كل من الدكتور أسامة الأزهرى وزير الاوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وكان عنوان خطبة الجمعة "من دروس الإسراء والمعراج .. جبر الخواطر " .



وأدّى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم، إيذانًا بافتتاح المسجد، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة وقادة الأزهر الشريف.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد المسجد فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدّم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان المنطقة، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافةً إلى مركز للكشف الطبي، فضلًا عن مصلى للسيدات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع، في هذا الإطار، إلى شرح من اللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بمواصلة تطوير البنية التحتية للمساجد في مصر، بما يضمن اضطلاعها برسالتها الكاملة في ترسيخ القيم الأخلاقية الرفيعة اللازمة لبناء الإنسان وصون الوطن.

وعقب صلاة الفجر، ألقى الدكتور أسامة الأزهري خطبة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، استعرض خلالها الحكمة والدروس المستفادة من هذه المعجزة الإلهية، موجّهًا التهنئة للسيد الرئيس وللشعب المصري وللأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.