أخبار البلد

جامعة العاصمة تدعو طلابها للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة عن بدء مشاركتها الرسمية والفاعلة في المشروع الوطني للقراءة، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الرامية إلى تعزيز ثقافة القراءة وترسيخها بين طلاب الجامعات المصرية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.  

وعقدت لجنة المشروع الوطني للقراءة بالجامعة   اجتماعًا تنسيقيًا موسعا برئاسة الأستاذ الدكتور حسام عبد العزيز بحضور منسقي المشروع من مختلف الكليات ومدير النشاط الثقافي بالجامعة، حيث تم:  
- استعراض أعداد الطلاب الذين سجلوا بالفعل في المشروع حتى الآن.  
- مناقشة مقترحات جديدة للترويج للمبادرة وزيادة نسب المشاركة.  
- الاتفاق على تنظيم ندوة توعوية كبرى بحضور رئيس اللجنة المنظمة للمشروع مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 لتعريف الطلاب بأهداف المشروع وآليات الاشتراك.  
- تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالمنسقين لتسهيل التواصل والمتابعة.
وقد شارك في المشروع حتى الآن 18 كلية من كليات الجامعة، مع توجيه دعوة لبقية الكليات للانضمام، بهدف حشد أكبر عدد ممكن من الطلاب ورفع الوعي بأهمية القراءة كعادة يومية ومصدر للمعرفة.  


وأكد المنسق العام للمشروع بجامعة العاصمة أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على ضرورة إدراج أنشطة المشروع ضمن خطة الأنشطة الطلابية، مع الحرص على تسجيل أكبر عدد من الطلاب عبر الموقع الرسمي للمشروع.  
وأوضح أن الطالب الراغب في الاشتراك والمنافسة يمكنه قراءة 30 أو 50 أو 100 كتاب وفق الفئة التي يختارها (المستوى الفضي، والمستوى الذهبي، والمستوى الماسي) مما يتيح له المنافسة على مستويات مختلفة من التميز الثقافي.  
خطوات التسجيل
- الدخول على الموقع الرسمي: nationalreadingprogramme.com  
- اختيار "تسجيل الدخول" ثم "المثقف الجامعي"  
- تحديد اسم الجامعة والكلية  
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة  
وتدعو الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى متابعة منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكرة والمشاركة في تحقيق أهدافه، حيث يأتي المشروع الوطني للقراءة في إطار الجهود الوطنية لترسيخ عادة القراءة لدى الشباب، وإعداد جيل مثقف واعٍ قادر على الإسهام في بناء المجتمع، بما يعزز مكانة مصر الثقافية ويواكب تطلعاتها نحو التنمية المستدامة.

جامعة العاصمة المشروع الوطني للقراءة اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

