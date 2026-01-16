قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قاتل سائق توك توك في الخليفة: هشمت راسه ورميت جثته على الطريق .. تحقيقات

جثة
جثة
رامي المهدي

كشف أمر إحالة المتهمين بقتل أخر في منطقة الخليفة تفاصيل مثيرة، بعدما قررت المحكمة صدور حكم بإعدام المتهمين.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول قام بتسديد طعنتين بالسلاح الأبيض حيث استقرت الطعنة في راس المجني عليه، وبعدها فر المتهمين من مسرح الواقعة وقاموا بترك جثمان الضحية بالطريق.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا  على التوك توك الخاص بالضحيةولاذا بالفرار، وعقب ذلك قاموا ببيع المركبة إلى المتهم الثالث مع علمة بجرمهما.

حكم المحكمة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقاً لاتهامهم بقتل أخر في منطقة الخليفة بالقاهرة.

وكشف أمر الإحالة عن شهادة مجري التحريات والذي أكد أنه على اثر بلاغ الشاهد الأول بالعثور على جثمان المجني عليه اجرى تحرياته السرية والتي ادانت المتهمين بارتكاب لمرورهما بضائقة ماليه- فعزما على استدراج أحد قائدي الدرجات النارية ( توكتوك ) وقتله وسرقة دراجته فاعدوا الخطة الاجرامية لتنفيذ مخططهما الاجرامي واعدلذلك الغرض سلاحين حيث استوقفا المجني عليه حال مروره بمركبة توك توك.

وأوضح أمر الإحالة، أن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه حتى كال له المتهم الأول طعنتين بالسلاح الأبيض استقرتا بالرأس فسقط قتيلاً ، تاركين جثمانه بالطريق، فاستوليا على مركبته ولاذا بالفرار.

وأضاف، مجري التحريات، انه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط واحضار المتهمين حيث تمكن من ضبطهم وحوزتهم السلاحين الابيضين والمركبة الخاصة بالمجنى عليه، وبمواجهتهما اقروا بارتكاب الواقعة على النحو السالف بيانه.

كما اقر المتهمان الأول والثاني - بتحقيقات النيابة العامة - بأنما وعلى أثر حاجتهما للمال لشراء المواد المخدرة، تخيرا المجنى عليه ، واتفقا على استدراجه إلى محل الواقعة واستقلا دراجته النارية لشراء المواد المخدرة، وما ان وصلا لمقصدهما تظاهر المتهم الأول بسقوط قداحته وطلب منه التوقف، فباغته المتهم الثاني بضربة بسلاح ابيض استقرت برقبته وكال له المتهم الأول ضريتين استقرتا برأسه بسلاح ابيض فهوى المجني عليه قتيلاً ، فلاذا بالفرار بالدراجة النارية.

منطقة الخليفة إعدام اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

قطاع غزة خلال الحرب

متحدثا عن ناصر ومصر الحبيبة .. علي شعث: لجنة غزة لإعادة الأمل وبناء الإنسان

اليابان والولايات المتحدة الأمريكية

تمديد اتفاقية التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في البحث والتطوير العلمي والتقني

رئيس سوريا

الرئيس السوري يزور ألمانيا الثلاثاء القادم

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد