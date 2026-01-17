15 آية كان النبي يقرأها عند دعاء قبل النوم.. اعرف سنة الرسول

يعد دعاء قبل النوم وقراءة 15 آية من القرآن كان النبي يمسح بها جسده هي خير ما يختتم به المسلم يومه، فهي سُنة مباركة ولكن يغفل عنها كثيرون، فالحرص على دعاء قبل النوم ليس مجرد دعاء بل هي سنة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعلها سبب في تحصين النفس من كل مكروه طوال الليل.

ولقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى آيات قرآنية قبل النوم وكذلك إلى عدد من الأذكار والدعوات التي تجلب خيري الدنيا والآخرة وفي السطور التالية نتعرف على هذه الآيات والأدعية.

15 آية كان النبي يمسح بها جسده عند دعاء قبل النوم

الأذكار والقرآن هي أفضل ما يعطي النفس راحة البال والطمأنينة لقول الله عز وجل "الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" وتحفظ المسلم، ومن هذه الأذكار والآيات ما ورد عن النبي وداوم عليه صلى الله عليه وسلم فبل النوم.

لمن يرغب في معرفة 15 آية كان النبي يمسح بها جسده عند دعاء قبل النوم فإنها عبارة عن سورة الإخلاص والفلق والناس وكان يقرأها 3 مرات ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف وذلك لما ورد في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".

دعاء قبل النوم ثابت عن النبي

أدعية قبل النوم يجب أن يحرص كل مسلم منا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وترديده من أذكار حيث ورد أكثر من دعاء النوم عن الرسول ومنها:

اللَّهمَّ أسلَمتُ نَفسي إليْكَ ووجَّهتُ وجْهي إليْكَ وفوَّضتُ أمري إليْكَ رغبةً ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ.

أستغفرُ اللَّهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هوَ الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليهِ ثلاثَ مرَّاتٍ.

الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمَني وسقاني ، والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ.

الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ.

سنة النبي قبل النوم