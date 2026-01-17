15 آية كان النبي يقرأها عند دعاء قبل النوم.. اعرف سنة الرسول

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بوسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
جيب تحتفل بمرور 85 عامًا بإصدار خاص لـ Wrangler وGladiator
الداخلية: الفيديو المنتشر لنزيل يدعى الإعتداء عليه مفبرك
اتحاد كرة القدم يبدأ مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب منتخب فرنسا
شيكابالا عن منتخب مصر: نحتاج مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء
ديني

أحمد سعيد

يعد دعاء قبل النوم وقراءة 15 آية من القرآن كان النبي يمسح بها جسده هي خير ما يختتم به المسلم يومه، فهي سُنة مباركة ولكن يغفل عنها كثيرون، فالحرص على دعاء قبل النوم ليس مجرد دعاء بل هي سنة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعلها سبب في تحصين النفس من كل مكروه طوال الليل.

ولقد أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى آيات قرآنية قبل النوم وكذلك إلى عدد من الأذكار والدعوات التي تجلب خيري الدنيا والآخرة وفي السطور التالية نتعرف على هذه الآيات والأدعية. 

15 آية كان النبي يمسح بها جسده عند دعاء قبل النوم

الأذكار والقرآن هي أفضل ما يعطي النفس راحة البال والطمأنينة لقول الله عز وجل "الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" وتحفظ المسلم، ومن هذه الأذكار والآيات ما ورد عن النبي وداوم عليه صلى الله عليه وسلم فبل النوم.

لمن يرغب في معرفة 15 آية كان النبي يمسح بها جسده عند دعاء قبل النوم فإنها عبارة عن سورة الإخلاص والفلق والناس وكان يقرأها 3 مرات ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف وذلك لما ورد في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".

دعاء قبل النوم ثابت عن النبي

أدعية قبل النوم يجب أن يحرص كل مسلم منا على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وترديده من أذكار حيث ورد أكثر من دعاء النوم عن الرسول ومنها: 

  • اللَّهمَّ أسلَمتُ نَفسي إليْكَ ووجَّهتُ وجْهي إليْكَ وفوَّضتُ أمري إليْكَ رغبةً ورَهبةً إليْكَ وألجأتُ ظَهري إليْكَ لا ملجأَ ولا مَنجَى منْكَ إلَّا إليْكَ آمنتُ بِكتابِكَ الَّذي أنزلتَ ونبيِّكَ الَّذي أرسلتَ.
  • أستغفرُ اللَّهَ الَّذي لا إلهَ إلَّا هوَ الحيَّ القيُّومَ وأتوبُ إليهِ ثلاثَ مرَّاتٍ.
  • الحمدُ لله الذي كفاني ، وآواني ، والحمدُ لله الذي أطعمَني وسقاني ، والحمدُ لله الذي منَّ عليَّ فأفْضلَ.
  • الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ له وَلَا مُؤْوِيَ.

سنة النبي قبل النوم

  • الوضوء قبل النوم: لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ علَى شِقِّكَ الأيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ). 
  • إغلاق الأبواب عند النوم: (أَطْفِئُوا المَصابِيحَ باللَّيْلِ إذا رَقَدْتُمْ، وغَلِّقُوا الأبْوابَ، وأَوْكُوا الأسْقِيَةَ، وخَمِّرُوا الطَّعامَ والشَّرابَ - قالَ هَمَّامٌ: وأَحْسِبُهُ قالَ - ولو بعُودٍ يَعْرُضُهُ). والهدف من إغلاق الأبواب هو لمنع الشياطين من الدخول كما جاء في الحديث: (وَأَغْلِقُوا الأبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فإنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا).
  • نفض الفراش قبل النوم عليه: كما جاء في الحديث: (إذا جاءَ أحَدُكُمْ فِراشَهُ فَلْيَنْفُضْهُ بصَنِفَةِ ثَوْبِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ). 
  • النوم على الجهة اليمنى. 
  • وضع اليد اليمنى أسفل الخد الأيمن: لما جاء في الحديث الصحيح: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا أخَذ مَضجَعَه وضَع يدَه اليُمنى تحتَ خدِّه الأيمنِ ثمَّ قال: اللَّهمَّ قِني عذابَك يومَ تبعَثُ عبادَك) .
حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

أحمد عيد

أحمد عيد يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد الخسارة من السنغال

السنغال

الجزائر العقدة الوحيدة لأسود التيرانجا في كأس الأمم الأفريقية منذ 2015

كأس الأمم الإفريقية

بطل كأس أمم إفريقيا 2025 يحصل على أعلى مكافأة في تاريخ البطولة .. ويتفوق على اليورو

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

