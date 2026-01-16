صحة الوادى الجديد: توقيع الكشف الطبى على 720 حالة مرضية بالفرافرة

أنهت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد فعاليات قافلة الرمد التي نفذتها مؤسسة بنك الشفاء بالتعاون مع لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وذلك بمستشفى الفرافرة المركزي على مدار يومين، في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالدعم الكامل من اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

علاج 720 حالة مرضية وتوفير 235 نظارة طبية

وحققت القافلة نتائج ملموسة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 720 مواطنًا، وأسفر الفحص عن تحديد 52 حالة تستدعي إجراء تدخلات جراحية، إلى جانب توفير 235 نظارة طبية للمستفيدين، في إطار الجهود المبذولة للتيسير على المواطنين وتقديم خدمات طبية متخصصة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة المديرية لتوسيع نطاق الخدمات الطبية بالمناطق النائية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الشريكة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية بجميع مراكز المحافظة.