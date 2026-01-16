حسن عصفور: أبو إياد دفع ثمن ارتفاع صوته على صدام حسين بعد غزو الكويت وقتل

قال وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية الأسبق حسن عصفور، إن السلطة الفلسطينية لم تدعم صدام حسين في غزوه للكويت، "ذهب أبو عمار وأبو إياد وحذروا صدام"، مؤكدا أن أبو إياد دفع ثمن ارتفاع صوته على صدام حسين وتم اغتياله بعد ذلك، من جماعة أبو نضال بدفع من العراق.

وأضاف عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "أبو إياد قال لصدام أنت رايح على كارثة وهتقودنا لكارثة معك، صحيح لم نعترض علناً، لأن الوضع كان حساسا جدا، ولم نرفض علنا أو نصدر بيانا".

وتابع: "دفعنا الثمن، وبعيدا عن الحصار المالي والحصار السياسي حدث تهجير للفلسطينيين من الكويت بنحو نصف مليون فلسطيني، وما نتج عن ذلك من آثار اجتماعية، الثورة والقيادة والمنظمة تكفلت بذلك، بثمن كبير جداً كان، واستُغلت من بعض الأطراف العربية ضدنا للتشكيك في تمثيلنا الشرعي للشعب الفلسطيني".