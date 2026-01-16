قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
الداخلية تكشف تفاصيل إجبار سيدة على إستقلال سيارة عنوة بالجيزة
بديلة عن حماس| تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل نهائيا
الكاف يعاقب مروان عطية وصلاح محسن بعد أحداث مواجهة السنغال
خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي
الاتفاق يعمق جراح الاتحاد ويخطف فوزا ثمينا في ملعب الإنماء بدوري روشن
مجلس الوزراء: فوز أشرف صبحي برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب
بعثة أسود التيرانجا تصل الرباط استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
برلماني: ميناء السخنة ومحطة الحاويات الجديدة نقلة تاريخية في الموانئ المصرية
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بأداء المتسابق محمد محمد كامل: أنت بتهبرنا كل مرة
لنا 7 مطالب.. السعودية ترحب بتشكيل اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة
خدمات

عبد العزيز جمال

يترقب نحو 4.5 مليون موظف حكومي بالجهاز الإداري بشرى سارة هذا الشهر تتمثل في تبكير صرف المرتبات ، حيث كشفت وزارة المالية عن حزمة ترتيبات جديدة تتعلق بمواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري.

أعلنت المالية في بيان تبكير الصرف لملايين الموظفين في 66 وزارة وهيئة حكومية على مستوى الجمهورية، مع إعادة تنظيم جداول الصرف والمتأخرات بما يضمن السيولة وتخفيف الزحام على منافذ الصرف المختلفة.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

أعلنت الوزارة أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ رسميًا يوم الأربعاء 22 يناير ويستمر لمدة 5 أيام متتالية،  موضحة أن هذا التبكير يأتي ضمن سياسة مالية تهدف إلى تمكين العاملين بالدولة من تلبية احتياجاتهم مبكرًا وتجنب الضغوط المالية المعتادة في بداية العام.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

وأشارت الوزارة إلى أن صرف المتأخرات الخاصة بشهر يناير سيتم على ثلاثة أيام محددة هي 6 و11 و12 يناير، وذلك للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات المشمولة بالمنظومة الحكومية، في إطار آلية ثابتة لتسوية المستحقات المتراكمة دون تعطيل أو تأخير.

الوزارات والجهات وفق جدول الصرف

حددت وزارة المالية يوم 22 يناير لصرف المرتبات للعاملين في مجموعة من الجهات السيادية والخدمية الكبرى، وعلى رأسها مجلس النواب ومجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب وزارات التموين والتجارة الداخلية والقوى العاملة والإسكان والمرافق والتضامن الاجتماعي ومديريات الطرق والنقل.

وفي المقابل تقرر أن يكون يوم 25 يناير موعدًا لصرف المرتبات للعاملين في وزارات التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والزراعة والخارجية والشباب والرياضة والمالية، فضلًا عن جهات قضائية ودستورية وهيئات مستقلة تشمل المحكمة الدستورية العليا والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الوزراء والنيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

مواعيد صرف مرتبات الربع الأول

وأعلنت الوزارة تعديلًا شاملًا لمواعيد صرف مرتبات الربع الأول من عام 2026، بحيث يبدأ صرف مرتبات فبراير يوم 22 فبراير، فيما يبدأ صرف مرتبات مارس يوم 18 مارس، مؤكدة أن هذه المواعيد تأتي في إطار تنسيق مسبق مع الجهات المعنية لضمان انتظام الصرف دون أي تعقيدات إدارية أو تقنية.

كما شددت على أن منظومة الدفع الإلكتروني الحكومية هي القناة الأساسية لصرف المرتبات، بما يضمن سرعة الوصول إلى المستحقات وتقليل التعاملات النقدية المباشرة وتعزيز الشمول المالي بين العاملين بالدولة.

المتأخرات وجدولها الزمني

حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات للأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث تُصرف متأخرات فبراير أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، بينما تُصرف متأخرات مارس في الأيام 8 و9 و10 مارس، مع التأكيد على أن المرتبات تصبح متاحة للسحب في أي وقت بعد تاريخ الصرف الرسمي دون قيود زمنية.

أسباب التبكير وترتيبات منع الزحام

أوضحت الوزارة أن تبكير الصرف جاء استجابة مباشرة للمناسبات الدينية والاجتماعية، مشيرة إلى أن تخصيص خمسة أيام شهريًا لصرف المرتبات وثلاثة أيام إضافية للمتأخرات يهدف إلى منع التكدسات أمام ماكينات الصراف الآلي وضمان انسيابية عملية الصرف.

زيادة المرتبات في يوليو 2025

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي والاعتماد على قنوات متعددة للسحب بما يضمن السلامة العامة ويمنع الضغط على الشبكات المصرفية.

موعد تطبيق زيادة المرتبات في 2026

أكدت وزارة المالية أن الزيادة السنوية في المرتبات ستُطبق مع بداية تنفيذ الموازنة العامة الجديدة في يوليو 2026، لتظهر رسميًا في مرتبات شهر يوليو، وفقًا للقواعد المنظمة للأجور في الدولة.

وتتضمن الزيادة علاوة دورية بنسبة 10 بالمئة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15 بالمئة لغير المخاطبين بالقانون، في خطوة تستهدف تحسين القوة الشرائية للموظفين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.

الحد الأدنى للأجور بعد زيادة 2025

مستويات الحد الأدنى للأجور بعد آخر زيادة تم تطبيقها في 2025:

 بلغ الحد الأدنى للدرجة الممتازة 13 ألفًا و800 جنيه، وللدرجة العالية 11 ألفًا و800 جنيه، ولمدير عام 10 آلاف و300 جنيه، بينما وصلت الدرجة الأولى إلى 9 آلاف و800 جنيه والثانية إلى 8 آلاف و500 جنيه، والدرجة الثالثة إلى 8 آلاف جنيه، والرابعة إلى 7 آلاف و300 جنيه، والخامسة إلى 7 آلاف و100 جنيه، والسادسة إلى 7 آلاف جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير تبكير صرف المرتبات صرف المرتبات

