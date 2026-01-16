غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

أكد الدكتور احمد البيلى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية انه تم تنفيذ حملة تفتيشية مكبرة للمرور على أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بقرية الخرس التابعة لمدينة منيا القمح.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام الدكتور أحمد عزيز مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بقياده حمله تفتيشيه بمشاركه كل من الدكتورة دعاء أباظة مديره إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ، والدكتور هشام عبدالله رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية، وبحضور ايمن محمد عبدالهادى نائب رئيس مجلس المدينة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت التي تزاول النشاط الطبي دون ترخيص.

وقد أسفرت أعمال التفتيش عن التأكد من أن المكان غير مرخص مخالفا للقانون ٥١ لسنه ١٩٨١ والقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ وقانون مزاوله مهنه الطب النفسى و علاج الادمان ويدار بواسطة شخص غير طبيب وغير مؤهل لمزاولة المهنة، كما تم العثور على عدد 120 نزيلًا داخل المركز بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية والبيئة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تشميع المركز بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية تنفيذًا لتوجيهات القيادة الصحية والتنفيذية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وعدم التهاون مع أي منشآت طبية تعمل خارج الإطار القانوني .