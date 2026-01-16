قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي
برلماني: مصر تقود مسار التهدئة بحكمة سياسية في لحظة إقليمية فارقة
حتى 16 فبراير .. وكالة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني
ترامب: لا ينبغي لأي دولة التحكم في موارد النيل وأن تُلحق الضرر بجيرانها
ترامب: مستعدون لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة مياه النيل
شتيجن يقترب من الرحيل عن برشلونة.. تفاصيل
إبراهيم حسن: غياب فتوح وياسر إبراهيم عن مباراة نيجيريا بسبب الإصابة
الهباش: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مستمرة لعامين تسند بعدها الأمور لدولة فلسطين
فاروق حسني: قصور الثقافة قادرة على التجدد في العصر الرقمي .. وهذه رؤيتي لتطويرها
قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟
طالب صدم موتوسيكل بالسيارة وحاول الهرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طنطا
ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده لوقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

40 ساعة مشاركة اجتماعية إلزامية لطلاب جامعة القاهرة.. تفاصيل كاملة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلن مجلس جامعة القاهرة استحداث نظام "ساعات المشاركة المجتمعية" لطلاب جامعة القاهرة بالتعاون مع محافظة الجيزة، والذي يقوم على فكرة تنمية الوعي والمشاركة المجتمعية الإيجابية، وذلك من خلال دمج الطالب الجامعي في قضايا المجتمع، بحيث يمتد دور الجامعة إلى بناء شخصية متكاملة تمتلك وعيًا وطنيًا وقدرة على العمل الجماعي وتحمل المسئولية، وربط المعرفة النظرية بالتجربة الواقعية.

يلتزم الطالب بـ40 ساعة مشاركة مجتمعية خلال سنوات دراسته

ووفق النظام الجديد يلتزم الطالب بـ40 ساعة مشاركة مجتمعية خلال سنوات دراسته، في مجالات خدمية وتنموية متنوعة، مع امكانية تحصيل الطالب ساعات إضافية تمنحه حوافز مادية ومعنوية يقررها مجلس الجامعة، وبما يسهم في ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، وتعزيز قيم الانتماء والعمل الجماعي، وتنمية المهارات الحياتية التي تؤهل الخريج لسوق العمل.


وأكد رئيس الجامعة أن تطبيق نظام ساعات المشاركة المجتمعية يتم بالتعاون مع محافظة الجيزة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومع الوزارات والهيئات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن توجيه طاقات الطلاب إلى مجالات حقيقية تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتسهم في دعم خطط التنمية، وتعزيز الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدولة، لافتا إلى أن مجالات المشاركة المجتمعية تشمل، على سبيل المثال: محو الأمية وتعليم الكبار، والقوافل الطبية والتنموية، وحملات التوعية الصحية والبيئية، ودعم ذوي الهمم ورعاية كبار السن، والمشاركة في المبادرات الرئاسية، والاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة، إلى جانب الأنشطة المجتمعية التي تنظمها الجامعة وكلياتها المختلفة.

وأضاف د.عبدالصادق أن نظام ساعات المشاركة المجتمعية يُعد أحد الأدوات الفاعلة لترسيخ مفهوم الجامعة المنخرطة في قضايا مجتمعها، مؤكدًا أن التعاون مع محافظة الجيزة يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية، بما يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا ويعزز الوعي والمسئولية لدى الطلاب، ومشيرا إلى أن الجامعة تقوم بإنشاء وحدة للإرشاد الاجتماعي على مستوى الجامعة، ووحدات فرعية بالكليات والمعاهد، تتولى تنظيم وتوجيه ومتابعة مشاركة الطلاب، واعتماد الساعات المستوفاة، وإعداد التقارير السنوية اللازمة، بما يضمن حسن التطبيق والانضباط المؤسسي للنظام.

وجدير بالذكر أن نظام ساعات المشاركة المجتمعية سيطبق على الطلاب الجدد اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027، وعلى من يرغب من الطلاب القدامى، على أن يُستثنى من التطبيق الطلاب من ذوي الحالات الصحية المزمنة التي تحول دون مشاركتهم، وذلك وفقًا لما نصّت عليه لائحة النظام، وبما يراعي الاعتبارات الإنسانية.

مجلس جامعة القاهرة جامعة القاهرة طلاب جامعة القاهرة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ترشيحاتنا

مؤتمر صحفي لإطلاق عقار ويجوفي في مصر

نوفو نورديسك تعلن عن إطلاق ويجوفي في مصر وهو علاج من فئة GLP-1 معتمد لعلاج السمنة وزيادة الوزن لدى البالغين والمراهقين من سن 12 عاما الذين يعانون من مشاكل صحية تتعلق بالوزن

التضامن الاجتماعى

التضامن تشارك في أعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية بـ مدريد

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق دورتها التدريبية الثالثة

بالصور

في اليوم العالمي للطعام الحار.. 5 فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي
فوائد صحية غير متوقعة للأكلات السبايسي

غلق وتشميع مصحة لعلاج الإدمان غير مرخصة بقرية الخرس بمنيا القمح .. صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد