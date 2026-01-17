يرصد مرقع صدى البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026

أسعار الخضروات اليوم السبت 17-1-2026

الطماطم من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو

البطاطس 6 من 11 جنيها للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو

الكوسة من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 10 إلى 15 جنيها للكيلو

الباذنجان الرومي من 6 إلى 12 جنيها للكيلو

الباذنجان الأبيض من 7 إلي 17 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 25 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 13 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 18 إلى 20 جنيهًا للكيلو

سبانخ من 10 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيه للواحدة

أسعار الفاكهةاليوم السبت 17-1-2026

البرتقال بلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

اليوسفي من 5 إلي 12 جنيهًا للكيلو

الفرولة من 15 الي 25 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 14 جنيها للكيلو

الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الجوافة من 16 إلى 24 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

برتقال ابو سرة من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

نبق من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح أسواني من 15 إلى 35 جنيهًا للكيلو