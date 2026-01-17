واشنطن تحذر من أنشطة عسكرية فوق المكسيك وأمريكا الوسطى

حذرت هيئة الطيران الأمريكية من "أنشطة عسكرية" فوق المكسيك وأمريكا الوسطى.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان لها أن التحذير يشمل مناطق محددة من أماكن الطيران البحرية في المكسيك، وأمريكا الوسطى، وبنما، وبوغوتا، وغاياكيل، ومازاتلان، بالإضافة إلى المجال الجوي للمحيط الهادئ الشرقي.

كما أشارت السلطات الجوية إلى أن هذا الإجراء يأتي "بسبب الأنشطة العسكرية والتداخلات في النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)".

وبينت إدارة الطيران الفيدرالية أن هذا التحذير ينطبق على جميع شركات الطيران الأمريكية، وكذلك على شركات الطيران التجارية.

ومن المقرر أن يسري التحذير لمدة 60 يومًا اعتبارًا من 16 يناير الجاري.