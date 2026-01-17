يناشد سكان منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة، المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سرعة التدخل لحل أزمة الانتشار العشوائي للقمامة التي باتت تسيطر على عدد كبير من شوارع المنطقة، خاصة الشوارع الرئيسية، مما تسبب في إعاقة حركة السيارات وتهديد سلامة المواطنين والبيئة المحيطة.

وأوضح الأهالي أن تكدس المخلفات على جانبي الطرق وفي نهر الشارع أدى إلى تضييق المسارات المرورية، ما يفاقم من الأزمات المرورية اليومية ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة.

وأشار عدد من السكان إلى أن المشكلة تتكرر بشكل شبه يومي نتيجة غياب التنظيم في جمع القمامة، وعدم الالتزام بمواعيد ثابتة لرفع المخلفات، مؤكدين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل، خاصة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة التي تشهدها المنطقة.

وطالب الأهالي محافظ الجيزة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل رفع القمامة المتراكمة، وزيادة عدد صناديق المخلفات، وتشديد الرقابة على منظومة النظافة، إلى جانب وضع حلول مستدامة تمنع عودة الأزمة مرة أخرى، حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

وتأتي هذه المناشدات في إطار حرص سكان بشتيل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمناطق السكنية داخل محافظة الجيزة.

القمامة تغزو شوارع بشتيل.. واستغاثة عاجلة من الأهالي لـ محافظ الجيزة

