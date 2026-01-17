انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية وسط التزام كامل بمعايير الجودة

انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية، في أجواء تتسم بالانضباط والتنظيم الدقيق، ووفق كمنظومة امتحانية متكاملة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، بضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تعكس معايير الجودة الأكاديمية المعتمدة، وتدعم أداء الطلاب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة العملية الامتحانية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة التقييم الأكاديمي الشامل، التي تستهدف قياس نواتج التعلم الحقيقية، وبما يتسق مع الأطر المرجعية القومية والدولية للتعليم الطبي، مشددًا على أن انتظام الامتحانات يعكس جاهزية الجامعة والتزامها بالحوكمة الأكاديمية الرشيدة.

وفي هذا الإطار، أجرى الأستاذ الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذة الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي بجامعة القاهرة الأهلية، جولات تفقدية داخل لجان الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة، وتطبيق معايير النزاهة الأكاديمية، مع توفير سبل الدعم الأكاديمي والإداري اللازمة للطلاب داخل اللجان.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد العطار أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بإدارة منظومة الامتحانات بما يحقق العدالة والموضوعية، من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية للاختبارات، وضمان توافقها مع الخطط الدراسية المعتمدة، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة جيهان المنياوي أن منظومة الامتحانات بالقطاع الصحي تُدار وفق إطار مؤسسي متكامل، يركز على الانضباط والحوكمة الأكاديمية، ويضمن سلامة الإجراءات داخل لجان الامتحانات، بما يعكس الجدية والالتزام في تطبيق السياسات التعليمية المعتمدة. وأضافت أن مشاركة أساتذة كلية طب قصر العيني في الإشراف الأكاديمي على الامتحانات تمثل قيمة مضافة حقيقية، لما يمتلكونه من خبرات علمية وتدريسية ممتدة، تسهم في ترسيخ الممارسات الأكاديمية الرشيدة، وتعزز من موثوقية منظومة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

ويأتي انعقاد الامتحانات النظرية في إطار حرص قيادات جامعة القاهرة الأهلية على تقديم تعليم طبي رفيع المستوى، يواكب المعايير الدولية، ويُسهم في إعداد طبيب يمتلك الكفاءة العلمية والمهنية، وقادر على تلبية احتياجات المنظومة الصحية وخدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.