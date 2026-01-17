قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان
تقاسم عوائد الاقتصاد الأزرق.. معاهدة الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي تدخل حيز التنفيذ
انسحاب قوات قسد من مدينة دير حافر بالكامل.. والجيش السوري ينتشر
جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية
مجلس السلام فى غزة.. أمريكا تطرح توسيع الفكرة ليشمل أوكرانيا وفنزويلا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
أمريكا وإيطاليا تؤكدان ضرورة التعاون لدعم استقرار الشرق الأوسط
دعاء للميت في آخر أيام شهر رجب.. 6 كلمات تفرش قبره بفراش الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية وسط التزام كامل بمعايير الجودة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

انطلقت الامتحانات النظرية لطلاب برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية، في أجواء تتسم بالانضباط والتنظيم الدقيق، ووفق كمنظومة امتحانية متكاملة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، بضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تعكس معايير الجودة الأكاديمية المعتمدة، وتدعم أداء الطلاب.

وأكد  الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة العملية الامتحانية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة التقييم الأكاديمي الشامل، التي تستهدف قياس نواتج التعلم الحقيقية، وبما يتسق مع الأطر المرجعية القومية والدولية للتعليم الطبي، مشددًا على أن انتظام الامتحانات يعكس جاهزية الجامعة والتزامها بالحوكمة الأكاديمية الرشيدة.

ك

وفي هذا الإطار، أجرى الأستاذ الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذة الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي بجامعة القاهرة الأهلية، جولات تفقدية داخل لجان الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، والتأكد من الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة، وتطبيق معايير النزاهة الأكاديمية، مع توفير سبل الدعم الأكاديمي والإداري اللازمة للطلاب داخل اللجان.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد العطار أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بإدارة منظومة الامتحانات بما يحقق العدالة والموضوعية، من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية للاختبارات، وضمان توافقها مع الخطط الدراسية المعتمدة، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة الدكتورة جيهان المنياوي أن منظومة الامتحانات بالقطاع الصحي تُدار وفق إطار مؤسسي متكامل، يركز على الانضباط والحوكمة الأكاديمية، ويضمن سلامة الإجراءات داخل لجان الامتحانات، بما يعكس الجدية والالتزام في تطبيق السياسات التعليمية المعتمدة. وأضافت أن مشاركة أساتذة كلية طب قصر العيني في الإشراف الأكاديمي على الامتحانات تمثل قيمة مضافة حقيقية، لما يمتلكونه من خبرات علمية وتدريسية ممتدة، تسهم في ترسيخ الممارسات الأكاديمية الرشيدة، وتعزز من موثوقية منظومة التقييم وجودة المخرجات التعليمية.

ويأتي انعقاد الامتحانات النظرية في إطار حرص قيادات جامعة القاهرة الأهلية على تقديم تعليم طبي رفيع المستوى، يواكب المعايير الدولية، ويُسهم في إعداد طبيب يمتلك الكفاءة العلمية والمهنية، وقادر على تلبية احتياجات المنظومة الصحية وخدمة المجتمع بكفاءة واقتدار.

الامتحانات النظرية برنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية جامعة القاهرة الأهلية الطب والجراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

فاروق حسني

فاروق حسني: مصر تواجه فقرًا إبداعيًا.. وحان الوقت لمشروع ثقافي ضخم

صورة ارشيفية

الجيش السوري: القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر

العملات

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد