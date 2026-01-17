جامعة القاهرة توقّع جزاءات رادعة بحق بعض الطلاب لمخالفتهم القيم والأعراف الجامعية

في إطار تطبيق القوانين واللوائح الجامعية، قررت جامعة القاهرة توقيع عدد من الجزاءات التأديبية بحق بعض الطلاب، بعد ثبوت خروجهم على القيم والتقاليد والأعراف الجامعية، وما ترتب على ذلك من إخلال بنزاهة العملية التعليمية والنظام العام داخل الحرم الجامعي.

وجاءت هذه القرارات عقب الانتهاء من التحقيقات اللازمة، وعرض الوقائع على مجالس التأديب المختصة، ووفقًا لما تقضي به اللوائح المعمول بها داخل الجامعة، حيث شملت المخالفات التي استوجبت توقيع الجزاءات وقائع غش في الامتحانات باستخدام وسائل تقليدية وحديثة، وحالات سوء سلوك تمثلت في مشاجرات وتجاوزات داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تصرفات أخرى مخالفة لقواعد الانضباط الجامعي.

وتضمنت القرارات على سبيل المثال لا الحصر، فصل كل من الطالب مصطفى ع. أ. المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، والطالب عمر ح. ع. بالفرقة الأولى باقٍ للإعادة بكلية الحقوق لمدة فصل دراسي كامل، وفصل الطالب يوسف م. ر. بالفرقة الرابعة شعبة اللغة الإنجليزية بكلية التجارة لمدة شهر، واعتبار الطالب كريم م. ر. بالفرقة الثانية بكلية الحقوق راسبًا في جميع مواد الفصل الدراسي الأول. كما شملت الجزاءات حرمان عدد من الطلاب بمختلف كليات الجامعة من دخول الامتحان في مادة أو مادتين واعتبارهم راسبين في هذه المواد، فضلًا عن توقيع جزاء الإنذار على عدد من الطلاب، وإحالة آخرين إلى مجالس التأديب المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، على ضوء تنوع وجسامة المخالفات المنسوبة إليهم.

وأكد د.محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن الانضباط هو أساس أي بيئة تعليمية جادة، وأن تطبيق القوانين واللوائح الجامعية يتم دون تمييز أو استثناء، مشيرا إلى أن الجزاءات الموقعة تستهدف محاسبة المخالفين، وحماية حقوق الطلاب الجادين، وصون مبدأ تكافؤ الفرص، وردع كل من تسوّل له نفسه الخروج على القواعد ومخالفة القيم والأعراف الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على انتظام العملية التعليمية، وصون مكانة الشهادة الجامعية، موجها الدعوة إلى جميع الطلاب بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة، مع التأكيد على أن أي مخالفات مماثلة سيتم التعامل معها وفقًا للإجراءات والجزاءات التي تقررها اللوائح، دون استثناء.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن القرارات الصادرة بالجزاءات جاءت بعد تحقيقات دقيقة ومراجعة قانونية كاملة للوقائع، وتنوعت بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة، وبما يحقق الانضباط داخل المجتمع الجامعي، لافتا إلى أن الجامعة تلتزم بتطبيق اللوائح بعدالة وشفافية، مع مراعاة الفروق بين المخالفات، دون إخلال بحزم الإجراءات أو المساس بمبدأ تكافؤ الفرص، بما يكفل بيئة تعليمية منضبطة وعادلة.