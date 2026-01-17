قرار عاجل بشأن طفلة 10 سنوات تعرضت للاعتداء من عاطل

قررت جهات التحقيق عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، على الطب الشرعي، بعد اتهام عاطل بهتك عرضها في منطقة المعادي، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من أسرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تتهم عاطلا بهتك عرض المجني عليها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري عن صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم استدرج الطفلة وهتك عرضها أكثر من مرة في أماكن مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.