دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
الأول من نوعه في الفضاء .. خطوة استراتيجية لترسيخ الوجود البشري خارج الأرض
قرار عاجل بشأن طفلة 10 سنوات تعرضت للاعتداء من عاطل

قرار عاجل بشأن طفلة 10 سنوات تعرضت للاعتداء من عاطل
قرار عاجل بشأن طفلة 10 سنوات تعرضت للاعتداء من عاطل
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، على الطب الشرعي، بعد اتهام عاطل بهتك عرضها في منطقة المعادي، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من أسرة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تتهم عاطلا بهتك عرض المجني عليها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري عن صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم استدرج الطفلة وهتك عرضها أكثر من مرة في أماكن مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

جهات التحقيق هتك عرض طفلة طفلة هتك عرض اتهام عاطل

