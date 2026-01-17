قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
محافظات

مسابقة أبو صبري السنوية.. تكريم 72 من حفظة ومحفظي القرآن الكريم بأسوان

تكريم حفظة القرآن الكريم
تكريم حفظة القرآن الكريم
محمد عبد الفتاح

نظمت محافظة أسوان اليوم السبت، الحفل السنوى لمسابقة أبوصبرى السنوية لحفظ القرآن الكريم   تحت شعار " القرآن يجمعنا " لتكريم 72 من حفظة  ومحفظى القرأن الكريم، بحضور الدكتور فهد صلاح جاد الرب عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بأسوان، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان للبنين، اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية، والشيخ محمد الأحسن مدير شئون القرأن بمنطقة أسوان الأزهرية والشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق، والقس أرميا عبادى كاهن بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان،  ، وأشرف صابر الراعى الرسمى لمسابقة أبو صبرى السنوية للقرآن الكريم، وجمع من علماء الأزهر والأوقاف بالمحافظة.

وخلال الحفل، أكد الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان، على فضل حفظ القرآن وأهمية الاجتهاد فيه، معربًا عن تقديره لكل من علم وحفظ كتاب الله تعالى.

وقال أن حفظة القرآن هم أعلى الناس منزلة وقدرًا وأرفعهم مكانة، مشيرًا إلى أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد حفظ آيات، بل هو حفظ لديننا وقيمنا ومبادئنا.

وأعرب الشيخ محمد الأحسن مدير شئون القرأن بمنطقة أسوان الأزهرية ، عن سعادته بتكريم حفظة القرآن الكريم، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الاستمرار بالحفظ، والتمسك بكلام الله عز وجل، وقال أن القرآن الكريم قيمة روحية تطمئن معه النفس بالسكينة والرحمة، مؤكدًا أن تحفيظ القرآن للأطفال يساعد على تنشئتهم على الأخلاق الحميدة، وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، فضلا على تضمنه فضائل وكرامات لصاحبه في الدنيا والآخرة فهو بمثابة دستور للأمة الإسلامية.

حفل تكريم

وفي كلمته قال الشيخ محمود مصطفى مدير إدارة أوقاف أسوان ان أهل القران لهم منزلة خاصة عند الله يوم المحشر لأنهم أهل الله، ولهم مكانه خاصة حيث يستظلهم المولى عز وجل يوم لا ظل الأ ظله، كما  أن أهل القرآن على منابر من نور يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

من جانبه، أكد أشرف محمد صابر الراعى الرسمى لمسابقة أبوصبرى السنوية لحفظ القرآن الكريم   تحت شعار " القرآن يجمعنا ، أن حافظ القران الكريم له منزله عظيمة وشفاعة يوم القيامة، وهم أهل الله وخاصتة، كما أن الذى يحفظ القرأن يحمل فى قلبة نورا منورا وفى فمه جوهرة، وقال ان القران دستورا ربانيا، وما أجمل أن يحفظ الانسان القران ويعلمه، كما اخبر النبى الكريم صل الله عليم وسلم"خيركم من تعلم القران وعلمه

وأوضح اننا كل عام حريصين على تكريم حفظة القران الكريم، ضمن مسابقة أبو صبرى التى إتخذت شعار لها القرآن يجمعنا والذى كان واقع ملموس فى نفوس المشاركين فى المسابقة

مشيرا إلى أن" مسابقة أبو صبرى السنوية للقرآن الكريم، تقام للعام الثانى على التوالى، عرفانا وتقديرا لحفظة القران الكريم، حيث أجريت فى حفظ ربع ونصف القران الكريم، وحفظ القرآن الكريم كاملا للبراعم، وحفظ القرآن الكريم كاملا تحت 18 سنة، وحفظ القرآن الكريم مع متن الجزرية، إضافة إلى مسابقة أجمل تلاوة، حيث فاز في جميع المستويات، 52 متسابق، وأجريت المسابقة تحت إشراف لجنة تحكيمية بقيادة فضيلة الدكتور رمضان أبو طربوش، شيخ مقارئ عموم أسوان، كما تم تكريم 20 من محفظات القرأن الكريم تقديرا لعطائهم

وأضاف أنه منح ثلاث فائزين ممن أتمنن حفظ القرآن الكريم رحلات عمرة، بالإضافة إلى توزيع جوائز وهدايا قيمة على الحضور المشاركين في الحفل.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

