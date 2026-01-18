قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
استكمال مُحاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون

حرامية الغسيل بالمطرية
حرامية الغسيل بالمطرية
معتز الخصوصي

قرّرت جهات التحقيق، حبس سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت السيدة حرامية الغسيل بالمطرية قد ظلت جالسة بجوار سور منزل بالمطرية، وانتظرت حتى خلو الشارع من المارة ثم تسلقت حديد المنزل القريب من الشارع وقامت بشد الغسيل والبطاطين المنشورة على الحبل، ولفها ثم النزول والفرار بها.. ننشر القصة الكاملة لحرامية البطاطين. 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة غسيل وبطاطين من شرفة أحد المساكن بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بمقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

جهات التحقيق سيدة سور منزل المطرية البطاطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

السرطان

هل الامتناع عن السكر يمنع السرطان؟.. طبيب أورام يوضح الحقيقة

الطفل المصاب

طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص

فريق الزمالك

الزمالك يخطف نجم الأهلي في الميركاتو الشتوي

أحمد موسى

لازم اعتذار.. أحمد موسى: إطلاق بعض الجماهير المغربية صفارات استهجان أثناء عزف النشيد المصري لا يليق

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

نقيب المحامين

أخبار الوادي الجديد| فوز محمد عمر علي بمنصب نقيب المحامين.. و«الصحة» تحقق استجابة لـ 99,12% من شكاوى المواطنين

ندوة باداب بني سويف

«آداب بني سويف» تنظم ندوة حول فن «الكاستينج دايركتور» بحضور الفنان أحمد فرغلي | صور

محافظة دمياط

مشروع لحماية دلتا النيل .. دمياط تتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية لحماية الشواطئ

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد