تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون

قرّرت جهات التحقيق، حبس سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت السيدة حرامية الغسيل بالمطرية قد ظلت جالسة بجوار سور منزل بالمطرية، وانتظرت حتى خلو الشارع من المارة ثم تسلقت حديد المنزل القريب من الشارع وقامت بشد الغسيل والبطاطين المنشورة على الحبل، ولفها ثم النزول والفرار بها.. ننشر القصة الكاملة لحرامية البطاطين.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة غسيل وبطاطين من شرفة أحد المساكن بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بمقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة



يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.