صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد سنوات من التوقف.. مركز الإسماعيلية للفنون يستعيد نشاطه بالمنتدى الأول للسرد

الإسماعيلية انجي هيبة

 شهد "مركز الإسماعيلية للفنون" انطلاق اللقاء الأول لمنتدى فنون السرد "رواية.. قصة.. مسرحية.. مقال"، وسط أجواء احتفالية حملت في طياتها رسالة حب واعتزاز من أدباء وشعراء وكتَّاب المحافظة إلى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك إيمانًا بدور الثقافة والفنون في الارتقاء بالأمم والشعوب ووفقًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بالأنشطة الفنية والثقافية.

وأجمع الحاضرون على تقديم الشكر والتقدير لمحافظ الإسماعيلية، مثمنين قراره بإعادة إحياء "مركز الإسماعيلية للفنون" وتشغيله بعد فترة طويلة من التوقف والإهمال.

وأكد المثقفون أن عودة المركز للعمل تُعد انتصارًا للقوى الناعمة، ليعود من جديد منارة ثقافية وملتقى جامعًا لكل المبدعين.

أدار الندوة الكاتب أحمد نجم رئيس المنتدى، والكاتب محمد حمودة نائب رئيس المنتدى، حيث شهدت الجلسة مداخلات ثرية تعكس قيمة الحدث.

أشاد الدكتور حسن يوسف، عميد كلية الآداب السابق في كلمته بالدور الشامل الذي يقوم به المحافظ في تطوير المحافظة، لاسيما اهتمامه بالهوية الثقافية والتاريخية، معرباً عن سعادته برؤية "مركز الفنون" ينبض بالحياة مجددًا.

كما ثمّنت الدكتورة سحر سالم، مدير إذاعة القناة الأسبق، جهود المحافظ الدؤوبة وسعيه الجاد لاستعادة أمجاد الإسماعيلية الثقافية، واصفةً المركز بأنه "صرح أدبي" يجب الحفاظ عليه.

وأوضح أحمد مصطفى فيصل، المشرف العام على المركز، أن دعم وتوجيهات المحافظ كانت "حجر الزاوية" في افتتاح المركز بعد أكثر من ١٤ عامًا من الإغلاق، مؤكدًا أن هذا اللقاء ما كان ليرى النور لولا حرص سيادته على دعم الحراك الثقافي والفني.

شهد المنتدى مشاركة واسعة من القامات الإبداعية، من بينهم الشاعر فتحي نجم رئيس نادي أدب الإسماعيلية، والكاتب الصحفي جمال حراجي، ونخبة من الرواة والشعراء الذين عبَّروا بكلماتهم عن فخرهم بهذا العصر الجديد من التنوير الذي تشهده "عروس القنال".

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

