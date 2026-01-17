4 مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب .. توافد الناخبين على لجان انتخابات نقابة المحامين بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، منذ صباح اليوم السبت، انطلاق انتخابات النقابات الفرعية للمحامين (شمال وجنوب)، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية على صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم للدورة النقابية الجديدة، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وقد ​أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسيوط أن إجمالي من لهم حق التصويت في المحافظة يبلغ نحو 15,000 محامٍ مقيدين بجداول الجمعية العمومية (شمال وجنوب أسيوط) ،و تم تخصيص 13 لجنة فرعية موزعة فى ​7 لجان لفرعية جنوب أسيوط وتضم مراكز (أبوتيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، والبداري) بالإضافة إلى مدينة أسيوط ​6 لجان فرعية شمال أسيوط وتضم مراكز (منفلوط، القوصية، ديروط، أبنوب، والفتح).

وتشهد انتخابات المحامين إقبالاً كبيراً من الوجوه الشابة بوجود أكثر من 10 مرشحين يتنافسون على مقاعد الشباب.

و​تشهد الانتخابات بأسيوط منافسة قوية هذا العام، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين في محافظة أسيوط ​على مقعد النقيب يتنافس 4 مرشحون يمثلون كبار نقابيي المحافظة في فرعي الشمال والجنوب و​على مقعد الشباب تشهد هذه الدورة إقبالاً كبيراً من الوجوه الشابة بوجود أكثر من 10 مرشحين يتنافسون على مقاعد الشباب وقد ​بدأت عملية التصويت في تمام الساعة 9:00 صباحاً وتستمر حتى الساعة 5:00 مساء.