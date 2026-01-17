تعيين وندب قيادات بعدد من كليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة بشأن تعيين وندب عدد من القيادات الأكاديمية، تضمنت تعيين وكيلا لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، إلى جانب تكليف عدد من رؤساء الأقسام في كليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

تأتي هذه القرارات في إطار حرص الجامعة على دعم الهيكل الإداري والأكاديمي، وتعزيز خطط التطوير والتميز المؤسسي.

ففي كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، أصدر الدكتور المنشاوي قرارًا بندب الدكتور علي أحمد عبداللاه محمد، الأستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كما تم ندب الدكتور مصطفى فراج مصطفى فراج، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، للإشراف على قسم علوم البيئة ومعالجة التلوث.

وفي كلية الطب البيطري، شملت القرارات تعيين الدكتورة ولاء فاروق أمين أحمد، الأستاذ بقسم صحة وسلامة تكنولوجيا الغذاء، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، وكذلك تعيين الدكتورة ياسمين عمر محمود، الأستاذ بقسم الباثولوجيا، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة فاطمة علي محمود أحمد، الأستاذ بقسم سلوكيات رعاية الحيوان والدواجن والأحياء المائية، رئيسًا لمجلس القسم.

أما في معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي، فقد تقرر ندب الدكتور مصطفى عبدو عبد النعيم محمود، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم العلوم البيئية، كما تم ندب الدكتور نبيل صبور نافع قلتة، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية.

وفي قرارات أخرى، تم تعيين الدكتور عمر محمد محمد مرسي، الأستاذ بقسم أصول التربية بكلية التربية، رئيسًا لمجلس القسم لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب تعيين الدكتورة مروة فتحي بكر علي، الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، رئيسًا لمجلس القسم.

وهنأ الدكتور المنشاوي القيادات الأكاديمية المُكلفة، مؤكدًا أهمية دورهم في تطوير الأقسام العلمية، وتعزيز البحث العلمي، ودعم خطط الجامعة لتحقيق مزيد من التميز محليًا ودوليًا، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل وخطط التنمية.