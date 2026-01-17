قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة
عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة
لبست النقاب ودعيت له باقتناع .. شمس البارودي توجه رسالة الى إعلامية شهيرة
سقف فوائد بطاقات الائتمان يهز بورصة وول ستريت بعد طلب ترامب المفاجئ
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا
مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان القرآن الكريم بمنطقة سيد

إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بميدان القرآن الكريم بمنطقة سيد بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة للارتقاء بالميادين العامة، وتحسين كفاءتها الوظيفية والتنظيمية بما يخدم المواطنين ويسهم في تحقيق السيولة المرورية.

وخلال جولته، حرص محافظ أسيوط على التحاور مع عدد من المواطنين والمترددين على الميدان، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن أعمال التطوير، مؤكدًا أن آراء المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات الخدمية، وأن الهدف الرئيسي من تطوير الميادين هو تلبية احتياجاتهم اليومية وتحسين مستوى الحركة والخدمات داخل المدينة.

وأكد المحافظ أن تطوير ميدان القرآن الكريم يأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الميادين وتحويلها إلى مساحات منظمة وآمنة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على إعادة تنظيم الحركة المرورية داخل الميادين والمحاور المحيطة بها، بما يحقق انسيابية المرور ويحد من التكدسات، مع الحفاظ على الطابع العام لكل ميدان.

وشدد أبوالنصر على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير وفق أسس فنية وهندسية دقيقة، تضمن تحقيق التوازن بين تحسين الشكل العام للميدان وتعزيز دوره الخدمي، موضحًا أن الميادين تمثل نقاط ارتكاز مهمة داخل النسيج العمراني، ويجب أن تؤدي دورها في تنظيم الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة تطوير الميادين تشمل رفع كفاءة الأرصفة والمساحات المحيطة، وتحسين الإضاءة، وإعادة تنظيم مسارات الحركة، بما يسهم في توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أن تحسين كفاءة الميادين ينعكس بشكل مباشر على مستوى الحياة اليومية داخل المدينة.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عدد من مشروعات التطوير التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنظيم المروري والشكل العام للمدينة مختتمًا جولته بالتأكيد على أن تطوير الميادين يأتي ضمن مسار شامل لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويواكب توجه الدولة نحو مدن أكثر تنظيمًا وكفاءة.

أسيوط ميدان القرآن الكريم حي غرب مدينة أسيوط تحقيق السيولة المرورية التطوير

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

فاروق حسني

فاروق حسني: مصر تواجه فقرًا إبداعيًا.. وحان الوقت لمشروع ثقافي ضخم

صورة ارشيفية

الجيش السوري: القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر

العملات

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

