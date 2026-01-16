أسيوط.. إعادة فتح نفق ديروط ورصف طريق الشراقوة لتحسين السيولة المرورية

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إعادة فتح نفق ديروط أمام حركة المرور، وذلك عقب الانتهاء من الأعمال اللازمة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات، والحد من التكدسات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية داخل نطاق مركز ديروط.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة سوزان محمد، ستتابع أعمال رصف طريق الشراقوة، المقرر تنفيذها ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى البنية التحتية، لافتًا إلى أن الطريق يخدم مناطق سكنية كثيفة ويستفيد منه عدد كبير من المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على سهولة التنقل ودعم الأنشطة اليومية والحركة الاقتصادية بالمنطقة.

وأشار إلى أن رصف الطريق يأتي كحل بديل يضمن استمرارية الحركة المرورية في حال إغلاق النفق تحت أي ظروف طارئة – لا قدر الله.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن إعادة فتح النفق تمت عقب التنسيق مع وزارة النقل، برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة وزير النقل، استجابةً لمطالب أهالي مركز ديروط، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف الطرق والنقل ورفع كفاءة المحاور الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الواقع، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز المحافظة، والتفاعل السريع مع مطالب المواطنين، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين جودة الحياة لأبناء أسيوط.