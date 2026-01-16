من الإهمال لـ الإنتاج .. محافظ أسيوط يكشف كواليس دعم الأسر المنتجة ومعرض دائم للتسويق

كشف اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تفاصيل معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، مؤكدًا أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم الفئات المنتجة داخل المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

منطقة كوبري فيصل

وأوضح محافظ أسيوط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن منطقة كوبري فيصل كانت تعاني من الإهمال لفترات طويلة وتفتقر إلى المظهر الحضاري، إلا أن المحافظة نجحت في تطويرها بالكامل، من خلال أعمال تنظيف وتأهيل شاملة، وتحويل المساحة أسفل الكوبري إلى محلات تجارية بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأشار إلى أن هذه المحلات جرى تخصيصها بالمجان للأسر المنتجة، في خطوة تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا ودعم مشروعاتهم الصغيرة، بما يوفر لهم مصدر دخل مستقر ويساعدهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

معرض الأسر المنتجة

وأكد محافظ أسيوط أن معرض الأسر المنتجة لا يُعد مجرد فعالية مؤقتة، بل يمثل منصة دائمة لتسويق منتجات الأسر على مدار العام، بما يعزز ثقافة العمل الحر والإنتاج المحلي، ويدعم الاقتصاد داخل المحافظة، إلى جانب توفير بيئة مستقرة للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة تساعدهم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأسرهم.