الاحتفال بعيد النيروز ودمج الأكراد .. الشرع يصدر مرسوما رئاسيا سوريا جديدا
زبون أون لاين .. القصة الكاملة لسقوط 8 سيدات في فخ الرذيلة بعابدين
لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
بالصور .. رئيس مدينة بورفؤاد : جبال الملح تجذب آلاف الزوار من مختلف المحافظات
إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس؟.. قرار حكومي يحدد
القط نيمبوس يتوقع تتويج المغرب بلقب أمم إفريقيا على حساب السنغال
مصر أحبطت مخطط التهجير .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل المرحلة الجديدة في غزة
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
عودة مبابي وغياب رودريجو.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني
محافظ بورسعيد يصدق على إضافة ميعاد جديد لخط الميني باص لمدينة سلام مصر
توك شو

محافظ أسيوط: توجيهات الرئيس السيسي عن التنمية المستدامة حولت أسفل كوبري فيصل لمصدر دخل

محمد البدوي

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على دعوة المحافظين لاستغلال قدرات الدولة الاستغلال الأمثل، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وتمتلك إمكانات كبيرة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

رؤية مختلفة وغير تقليدية

وأضاف محافظ أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد» وتقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن منطقة أسفل كوبري فيصل كان لا بد من النظر إليها برؤية مختلفة وغير تقليدية، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا حقيقيًا يعود بالنفع على المحافظة.

 أسفل كوبري فيصل 

وأوضح أن المحافظة نجحت في تحويل أسفل كوبري فيصل إلى مكان منتج يوفر فرص عمل للأسر، وأصبح مصدر دخل حقيقي يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الاعلامية شيماء جمال

والدة شيماء جمال أمام المحكمة في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقـ تل ابنتها

مسرح الجريمة

قاتل سائق توك توك بالخليفة: خلصت عليه علشان أشتري مخدرات

جثة

قاتل سائق توك توك في الخليفة: هشمت راسه ورميت جثته على الطريق .. تحقيقات

بالصور

اكتشاف وظائف خفية للزائدة الدودية وتأثيرها على صحة الجسم

ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟
ما هي الزائدة الدودية؟

قرية أبونجاح بالشرقية تستغيث لبوار أراض زراعية بسبب مشكلات الصرف

ارض زراعية
ارض زراعية
ارض زراعية

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

