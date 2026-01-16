محافظ أسيوط: توجيهات الرئيس السيسي عن التنمية المستدامة حولت أسفل كوبري فيصل لمصدر دخل

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على دعوة المحافظين لاستغلال قدرات الدولة الاستغلال الأمثل، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وتمتلك إمكانات كبيرة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

رؤية مختلفة وغير تقليدية

وأضاف محافظ أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد» وتقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن منطقة أسفل كوبري فيصل كان لا بد من النظر إليها برؤية مختلفة وغير تقليدية، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا حقيقيًا يعود بالنفع على المحافظة.

أسفل كوبري فيصل

وأوضح أن المحافظة نجحت في تحويل أسفل كوبري فيصل إلى مكان منتج يوفر فرص عمل للأسر، وأصبح مصدر دخل حقيقي يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.