مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن فلسطين.. ورافضة للتهجير وتتحرك بحكمة لحماية القضية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية راسخ ومحوري ولا يمكن تجاهله، مشددًا على أن مصر كانت وستظل الداعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، ونجحت في إفشال مخطط التهجير ومنع تصفية القضية الفلسطينية، بفضل موقف حاسم وواضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

مرحلة شديدة الخطورة

وأوضح بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الخطورة تحمل تطورات قد تؤثر على شكلها السياسي ومستقبلها، إلا أن مصر تدير هذا المشهد المعقد بحكمة ومسؤولية، وتعمل على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، من خلال استمرار اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية لدفع مسار السلام قدمًا، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي لمواجهة المخططات والأهداف الصهيونية.

 انسحاب إسرائيل وإعادة إعمار القطاع

واختتم مصطفى بكري تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات المصرية تمثل رسالة واضحة بأن القاهرة لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، معربًا عن ثقته في أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في قطاع غزة، وتوحيده مع الضفة الغربية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن انسحاب إسرائيل وإعادة إعمار القطاع.

قناعة مصرية راسخة

وأشار إلى أن القاهرة ستستضيف خلال الفترة القادمة مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذا الدور ينبع من قناعة مصرية راسخة بدعم إقامة الدولة الفلسطينية، دون انتظار شكر أو مقابل من أي طرف.

