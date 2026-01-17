الخطيب يعلن إطلاق «منصة مصر التجارية» خلال أيام

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن أنه من المقرر إطلاق منصة مصر التجارية خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيرًا إلى أن المنصة الجديدة ستضم المعاملات التجارية والاشتراطات الخاصة بالتصدير، وذلك بالتعاون مع مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير خلال جولته فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر اليوم السبت أن المرحلة الأولى من المنصة ستتضمن الاتفاقيات التجارية المطبقة، بما يسهم في إتاحة قاعدة معلومات متكاملة للمصدرين والمستثمرين، بينما تشمل المرحلة الثانية ربط المنصة بجهاز التمثيل التجاري، بحيث يتم إنشاء كتالوج شامل للمنتجات الخارجية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق المختلفة.



الإحصاء: فجوة واضحة بين الجنسين في توزيع الأعباء المنزلية وأعمال الرعاية داخل الأسر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026

وأضاف الخطيب أن المنصة سيتم ربطها بـ44 مكتبًا للتمثيل التجاري في الخارج، بما يتيح تواصلًا مباشرًا وفعّالًا بين المنتجين المحليين والأسواق الدولية، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وفي سياق متصل، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى دراسة إنشاء منصة متخصصة للربط بين المصانع والتعليم الفني، موضحًا أن هذه المنصة تندرج ضمن عمل مشترك بين أكثر من وزارة، ويجري حاليًا بحث آليات التنفيذ ودراسة الموقف بشكل متكامل.

كما أكد الخطيب أن برنامج رد الأعباء التصديرية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، لافتًا إلى العمل على إدخال صناعات جديدة ضمن البرنامج، مع التأكيد على أهمية مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في برنامج رد الأعباء، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.