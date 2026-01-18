قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
تحركات برلمانية عاجلة بشأن أزمة تكليف الفرق الصحية وخريجي الطب والأسنان
مرأة ومنوعات

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 18 يناير 2026: جرب هواية جديدة

برج القوس
برج القوس

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 18 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 18 يناير 2026

يتمتع مواليد برج القوس بأسبوع حافل بالتعلم والمغامرة جرب هواية جديدة أو تعلم مهارة مفيدة تحدث مع أشخاص طيبين يشاركونك اهتماماتك سيستفيد عملك من التفكير الإبداعي المطبق بطرق عملية، حافظ على خطة مالية ثابتة واحصل على قسط كافٍ من الراحة كل ليلة.

توقعات برج القوس في الحب

تحدثوا بصراحة عن رغباتكم البسيطة واستمعوا لما يريده الطرف الآخر إذا كنت أعزبًا، فقد تبدأ صداقة جديدة من خلال دورة تدريبية أو نادٍ أو فعالية ودية. أما إذا كنت مرتبطًا، فخطط لنشاط مشترك بسيط للضحك والتواصل. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

إذا واجهتك خيارات، فاختر المسار الثابت الذي يُناسب أهدافك طويلة المدى، تجنّب التسرّع في إجراء تغييرات كبيرة دون التحقق من الحقائق احتفظ بقائمة مهام قصيرة يوميًا للحفاظ على تركيزك، ستتراكم الإنجازات الصغيرة والثابتة لتُحقق نجاحًا أكبر قريبًا، واحتفل بتقدّمك.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

قد يُصاب بعض الأطفال بحمى فيروسية أو عدوى جلدية تُعيقهم عن حضور الدروس، يحتاج الأشخاص الذين يُعانون من مشاكل في سكر الدم أو أمراض الرئة إلى مراقبة صحتهم بعناية.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

قد تقوم بتجديد المنزل، ستكون النساء سعيدات بالتبرع للأعمال الخيرية. قد تربح دعوى قضائية تتعلق بالعقار.

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

الغندور

الغندور يعلق علي أداء طاقم تحكيم مباراة مصر و نيجيريا

منتخب مصر

إسلام صادق يثير الجدل بشأن أداء منتخب مصر

منتخب السنغال

أبرز أرقام السنغال والمغرب قبل خوض نهائي أمم أفريقيا

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

